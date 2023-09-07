Tariş, üzüme 45 lira fiyat açıkladı

Ali Ekber YILDIRIM

Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, 2023 sezonu 7 numara( en düşük kalite) çekirdeksiz kuru üzüm brüt avans fiyatını kilo başına 45 lira olarak açıkladı.

Toprak Mahsulleri Ofisi henüz fiyat açıklamazken Tariş’in en düşük kalite olan 7 numara çekirdeksiz kuru üzüme kilo başına 45 lira avans fiyat açıklaması kaliteye göre fiyatın daha çok yükselmesi bekleniyor.

Tariş’ten ortaklarına gönderilen fiyat ile ilgili duyuruda ödemelerin 11 Eylül 2023’te başlayacağı belirtildi. Tariş’e bağlı kooperatifler 1 Eylül’de çekirdeksiz kuru üzüm alımına başlamıştı.

Rekolte düşük fiyat yükselecek

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, serbest piyasada çekirdeksiz kuru üzümün kilosunun 42 – 45 lira bandında satıldığını söyledi. Yalvaç, kendisinin de Salihli Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifi ortağı olduğunu belirterek açıklanan fiyatın avans fiyat olduğunu ve en düşük kaliteli üzüme verildiğini söyledi. Yalvaç: “Bu sene üzüm rekoltesi beklenenden çok düşük. Tarım ve Orman Bakanlığı rekolteyi açıklamadı. Fakat, 190-200 bin ton rekolteden söz ediliyor. Bu mümkün değil. Bizim tahminimiz 120-130 bin ton ancak olur. Başından beri bağları geziyoruz. Hiç girilmeyen bağlar var. Yüzde 50 hatta yüzde 70-80 zarar görenler var. Bu nedenle üretim az ve fiyatlar kaliteye göre ve piyasaya göre yükselecek. Tariş’in açıkladığı da ön alım fiyatı. Şartlara göre yeniden belirlenecek.” dedi.

TMO fiyatta açıklamadı

Toprak Mahsulleri Ofisi fiyat açıklamadı. Geçen yıl 20 Ağustos 2022’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Toprak Mahsulleri Ofisi’nin çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatı 9 numara için kilo başına 27 lira olarak açıklamıştı.

Bu yıl rekoltenin düşük olması ve fiyatların yükseleceği beklentisi ağır bastığı için Toprak Mahsulleri Ofisi fiyat açıklamayabilir. Tariş’in fiyat açıklaması da buna işaret ediyor. Çünkü son yıllarda Ofis ile Tariş işbirliği yapıyor ve fiyatı Ofis açıklıyordu.

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin amacı üzüm almak değil, piyasada belli bir fiyat istikrarını sağlamak. Bu yıl ürün az olduğu için Ofis’e ihtiyaç olmayacak gibi görünüyor.

Hastalık, don ve dolu vurdu

Bu sezon olumsuz hava şartları üzüme çok büyük zarar verdi. Dolu, don ve aşırı yağışların verdiği zararın yanı sıra özellikle Haziran ayındaki yağışlar ve sonrasındaki nem, mildiyö hastalığını yaygınlaştırdı. Özellikle üzüm üretiminin en fazla olduğu Manisa Saruhanlı, Ahmetli, Salihli’den Sarıgöl’e kadar olan bölgede ve Denizli’de büyük zarar var. Mildiyö hastalığı ile zirai mücadelenin yapılması gereken dönemde, aşırı yağış nedeniyle üretici bağa giremedi ve ilaçlama yapamadı. Daha sonra yapılan zirai mücadele ise geç olması nedeniyle etkili olamadı ve hastalık zararı büyüdü. Bu nedenle hem üretimin hem de kalitenin düşük olması bekleniyor.