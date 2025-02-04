Taşıt satışlarında ‘yetki doğrulama’ dönemi başladı

ANKARA (EKONOMİ)

İkinci el araç satışlarında, kimlik bilgisi doğrulama sisteminin ardından, araç sahibi kişilerin yetkilendirdiği kişilerin araç satmasına olanak tanıyan ‘yetki doğrulama sistemi’ de bugünden itibaren devreye alındı.

Yetki doğrulaması uygulaması devreye alınmakla birlikte, 1 Nisan 2025 tarihine kadar bir geçiş süreci öngörülüyor.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, otomotiv sektöründe kayıt dışı ticari faaliyetlerin önüne geçilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettiği bildirildi.

İkinci el taşıt ticareti yapanların Bakanlıktan yetki belgesi alma zorunluluğu bulunduğunun hatırlatıldığı açıklamada, 2024 yılında 26 bin 627 işletmeye ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi düzenlendiği bilgisi verildi.

İkinci el satışlarda tüketici mağduriyetinin önüne geçilmesi amacıyla ilan platformlarında kimlik ve yetki doğrulama yükümlülüğü getirildiği belirtilen açıklamada, kimlik doğrulamasının 1 Kasım 2023’ten itibaren yapıldığı kaydedildi.

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’nin (EİDS) ikinci aşamasının yetki doğrulamasının devreye alındığı bildirilen açıklamada, “İlan platformlarındaki taşıt ilanlarının sadece ilana konu taşıt sahibi, taşıt sahibinin birinci ve ikinci derece kan hısımları veya eşi ile taşıt sahibince yetkilendirilen yetki belgeli işletmelerce verilmesi sağlanmıştır. Taşıt sahiplerinin ilan verme konusunda oto galeri işletmelerini yetkilendirmesi e-Devlet Kapısında oluşturulan bir yetkilendirme ekranından gerçekleştirilecektir” denildi.

Açıklamada, yetki doğrulama uygulamasının bugün itibarıyla devreye alınmakla birlikte, 1 Nisan 2025’e kadar geçiş süreci öngörüldüğü, bu tarihten sonra yetki doğrulaması yapılmaksızın taşıt ilanı verilemeyeceğinin altı çizildi.