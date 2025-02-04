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Bakanlık güvensiz ürün listesini güncelledi: Bu ürünler piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. Bazı çocuk giyim ve oyuncak ürünlerinin kullanımı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmasına karar verdi.

Aleyna Harman
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Bakanlık güvensiz ürün listesini güncelledi: Bu ürünler piyasadan toplatılıyor
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Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, bir adet çocuk giyim ürünü ve bir adet oyuncağın sağlıksız olduğunu tespit etti.

İlgili ürünler hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan toplatılmalarına karar verildi.

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