Taşıt Tanıma Sistemi tıkandı! Binlerce araç sahibi kayıt yaptıramadı

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ne (UTTS) kayıt için verilen süre doldu. Ancak sisteme girişlerde problemler yaşanıyor. Birçok araç sahibi yazılımsal problemler sebebiyle kayıt olamıyor. Cihazı takılanlarda ise aktivasyon problemleri yaşanıyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda “Süre uzatılıp problem çözülmeli” ifadeleri kullanılıyor.

Binlerce mükellef sisteme giremiyor

Akaryakıtta vergi kaybının engellenmesi için geliştirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemine (UTTS) kayıt yaptırmak için son gün 31 Ocak 2025 olarak belirlenmişti. Ancak sistemde yaşanan yazılımsal problemler sebebiyle binlerce mükellef sisteme giriş yapamıyor.

Sürenin yeniden uzaltılması için çağrılar geliyor

Konuyla ilgili şikâyet siteleri ve tüketici bloglarına 15 günde 4 bin 324 başvuru geldi. Sistemdeki sorunların çözümü için adım atılması gerektiği ifade ediliyor. Araç sahipleri “Sürenin uzatılması ve sistem sorununun çözülmesi gerekiyor. Tüm belgeleri tamamlamış mükellefler olarak biz üzerimize düşeni yaptık. Ancak sistem yoğunluk nedeniyle çökmüş durumda. Kayıt süresi doldu. Trafikte ceza kesilirse bunun sorumlusu kim olacak?” diyor.

Çağrı merkezlerine şikayet yağıyor

Türkiye Gazetesi’ne konuşan Selçuk Bükeroğlu sisteme kayıt yaptıramadığını dikkat çekerek, “Hidromek markalı bir iş makinemiz var. Tüm bilgilerimizi sisteme girdiğimizde plaka kısmı kabul görmüyor. Plakada ‘harf olmalı’ mesajı geliyor. Ancak iş makinelerinin plakalarında harf olmaz ve sayıdan oluşur. İlk 2 rakam ilin kodunu, ikinci 2 rakam ilçe kodunu, sonraki 2 rakam tescil yılını, ayrıca son rakamlar da o yılın tescil sıra numarasını ifade eder. Konuyla ilgili gerekli yerlere mail attık, çağrı merkezine şikâyet oluşturduk ama sonuç gelmedi. Bu sorunların çözülmesini istiyoruz” dedi.

“Çoğu vatandaş sisteme kayıt olamıyor”

UTTS sistemi kurulumu yapan bir firma yetkilisi de giriş ve aktivasyon sorunları olduğunu ifade ederek “Çoğu vatandaş sisteme kayıt olamıyor. Olanlarda da aktivasyon sorunu yaşıyoruz. Sistemin düzelmesi için süre talep ediyoruz. Çünkü bu kayıt süresi doldu ve ceza uygulanmaya başlayacak” ifadelerini kullandı.

UTTS’de karşılaşılan en sık problemler:

- Birçok marka kayıt sisteminde görünmüyor. Örneğin Kanuni ve Harley Davidson markalı motosikletler yok, bazı Çin markalı binek otomobil ve ticari araçlar da sistemde bulunmuyor.

- Sistem elle girişe de müsaade etmediği için kayıt işlemi yapılamıyor.

- Kayıtların bir kısmında ‘value cannot be null’ hata mesajı çıkıyor. Birden fazla denediğinizde ise sistem sizi dışarı atıyor.

- Bazı araçlarda sistem takılmış olmasına rağmen aktivasyon yapılamıyor.

- Giriş yapmak için bir telefon numarası girmeniz gerek, oraya gelen mesaj ile sisteme giriyorsunuz ancak sisteme girilen telefona onay mesajı gelmiyor.

- Yine sistemde “belge ekle” butonu bulunuyor, belgeyi ekliyorsunuz ancak “gönder” butonu aktif değil.

- Büyük iş makinelerinin plakları sadece rakamlardan oluşur. Ancak sisteme giriş yaptığınızda “plakada harf olmalı” hatası veriyor. Yani aracı binek olarak görüyor.