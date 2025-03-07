TBB açıkladı: Elektronik ödemelerde dikkat çeken artış!

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), 2024 Aralık Türkiye Finansal Sektör Ödeme Sistemleri Raporu yayınlandı. Rapora göre, son bir yılda EFT, EMKT, PÖS ve FAST sistemlerinde 721 trilyon TL işlem hacmi gerçekleşirken, işlem hacmi Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) yaklaşık 17 katına ulaştı.

Raporda şöyle denildi:

"Türkiye’de FAST yıllık işlem adedinin yüzde 41 artarak 4,6 milyar adede yükseldi.

Mobil ve internet bankacılık ile yapılan havale işlemlerinin toplamının GSYH’ye oranı yüzde 75 düzeyindedir. Mobil bankacılık işlemleri GSYH’nin yüzde 49’u, internet bankacılığı işlemleri ise GSYH’nin yüzde 26'sı düzeyindedir.

Alışveriş işlemlerinde kart kullanımının GSYH’ye oranı ise yüzde 65’tir. Kartlı nakit işlemlerin GSYH’ye oranı ise yüzde 1,1’dir.

Kare kodlu ödemeler, işlem tutarı küçük paya sahip olsa da işlem adedi olarak bir önceki yıla göre yüzde 271 oranında artarak, en hızlı büyüyen ürün olarak dikkat çekmektedir.

İnternet bankacılığı kullanımı azalan bir seyir izlerken, mobil bankacılık kullanımı hızla artmaktadır. Mobil bankacılık kullanarak yapılan havale işlem adetlerinde yüzde 12 artış olmuştur.

Perakende Ödeme Sisteminde (PÖS) yapılan işlemlerin yüzde 45’i mobil bankacılık ile yapılmaktadır.

Kredi ve banka kartı kullanımı işlem adedi olarak yıllık bazda yüzde 16 büyümüştür.

İbraz edilen çek adedi, bir önceki yıla göre yüzde 1 artmıştır."