TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 'gizlilik' tartışması

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Bankanın faaliyetlerine ilişkin sunum yaptığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında milletvekilleri görüş ve eleştirilerini açıkladı.

Merkez Bankasının kur korumalı mevduat uygulamasıyla ilgili bilançosunun, "gizli" olduğu gerekçesiyle açıklanmadığını ifade eden CHP'li Kuşoğlu, "Bugün tarihi bir gün oldu; bir devletin, milletine hesap vermemesinin bir örneğini yaşadık. Çok üzüldüm. TCMB halka açık şirkettir ve yasa, 'yılda iki kez Meclise hesap verir' diyor. Dalga mı geçiyorsunuz? Biz millet adına buradayız. Burada hesap soracağız. Maliye Bakanlığı kendisine ait bölümü açıkladı. Ne vardı bunda? Bir gizlilik varsa gizli oturum talep eder, yaparız." diye konuştu.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz da kur korumalı mevduat hesabıyla ilgili bilançonun "söylenemez" ve "açıklanamaz" olduğuna inanmadıklarını, konuyla ilgili parti olarak gizli oturum yapılmasını talep ettiklerini belirtti.

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, kur korumalı mevduat uygulamasının bilançosunun açıklanmamasını eleştirerek, "Bu bir bürokratik darbedir, bürokratik vesayettir." ifadesini kullandı.

Komisyondaki CHP, İYİ Parti ve HDP milletvekilleri, Kavcıoğlu'nun kur korumalı mevduat uygulamasıyla ilgili bilançoyu açıklamamasını protesto ederek, toplantıyı terk etti.

"Milli kurumlarımızın siyasi ve ideolojik sebeplerle yıpratılmasına şiddetle karşıyız"

Komisyon Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Merkez Bankası Başkanı ve üst yönetiminin komisyonda sunum için hazır bulunduğunu, bunun da Meclise gösterilen saygının bir ifadesi olduğunu söyledi.

Kavcıoğlu'nun çok açıklıkla bazı konuları ifade ettiğini dile getiren Aksu, "Ben oldukça bilgi edindim. Küresel ekonomideki, Türkiye ekonomisindeki gelişmeler, Merkez Bankasının uyguladığı politikalar ve bunlardan elde edilen kazanımları burada anladık. MHP olarak milli kurumlarımızın siyasi ve ideolojik sebeplerle yıpratılmasına şiddetle karşıyız. Bu kurumlar hepimizin kurumları, milli kurumlarımız. Bunlara sahip çıkmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Kur korumalı mevduat hesabının bilançosuyla ilgili tartışmalara değinen Aksu, "Kur korumalı mevduat hesabının Hazineye, Merkez Bankasına yükü konuşuluyor, soruluyor ama kur korumalı mevduat olmasaydı bunun ülkeye alternatif maliyeti ne olurdu, Türkiye bugün neyle karşı karşıya kalabilirdi, ekonomi üzerinden yapılan operasyonlarla Türkiye'yi dize getirmek isteyenler karşısındaki durumumuz ne olurdu? Bütün bunlar konuşulmuyor. Bunların daha fazla konuşulması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

"Türkiye Ekonomi Modeli tutmaya başladı"

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk de Merkez Bankasının komisyona "hesap vermediğine", sadece bilgilendirme yaptığına dikkati çekti.

"Kur korumalı mevduat olmasaydı bugün döviz fiyatları ne olurdu, enflasyon ne olurdu?" diye soran Öztürk, "Bu konularla ilgili kamuoyunu da bizi de bilgilendirmeniz lazım. Bilmeyince insanlar, kurumlar spekülasyon yapıyorlar. Bu yıl, geçen seneye göre dünyada en fazla rezerv biriktiren banka, Merkez Bankası. Ne güzel. Bunları anlatmak lazım." diye konuştu.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir de muhalefet partilerinin Merkez Bankasını itibarsızlaştırmak için her türlü konuşmayı yaptığını aktararak, "Burası bir teknik komisyon. Burada Merkez Bankası Başkanımız gelip teknik bir sunum yaptı. Teknik sunumu yaparken muhalefet partisindeki arkadaşlarımızın burayı siyasi şov arenasına çevirmelerini anlamak mümkün değil." eleştirisinde bulundu.

MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya da Türkiye Ekonomi Modeli'nin tutmaya başladığını; gerek ekonomik büyüme, gerekse istihdam ve cari açık açısından bu politikaların amaç ve hedeflerine yönelik iyi bir gidişat içerisinde olunduğunu gördüklerini vurguladı.

Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz da milletvekillerinin komisyonda sunum yapan bürokratların açıklama ve değerlendirmelerini kabul edebilecekleri gibi eleştirebileceklerini ve reddedebileceklerini ancak bunları yaparken yasama ve denetim faaliyetlerinden uzak kalmalarını doğru bulmadığını söyledi.

Meclis'in itibarını küçültmenin kimsenin haddine olmadığının altını çizen Yılmaz, "Meclis de bizim meclisimiz, Merkez Bankası da bizim bankamızdır. Her ikisinin de itibarı önemlidir, her ikisinin itibarını korumak da ortak sorumluluğumuzdur. Sadece komisyon başkanının değil, bütün yasamanın ve yürütmenin ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.