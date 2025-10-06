  1. Ekonomim
TCDD ile Suudi Arabistan Demir Yolları arasında işbirliği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD ile Suudi Arabistan Demir Yolları arasında uzun vadeli işbirliğini öngören mutabakat zaptının imzalandığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın NSosyal hesabından bu işbirliğine ilişkin açıklama yapıldı.

Suudi Arabistan'daki temaslar kapsamında TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt başkanlığındaki heyet ile SAR Genel Müdürü Bashar Bin Khalid Al-Malik başkanlığındaki heyetin bir araya geldiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantıda, demir yolu bakım ve onarımı, altyapının geliştirilmesi, trafik yönetimi ve kapasite tahsisi, eğitim ve danışmanlık alanlarında uzun vadeli işbirliği imkanları ele alındı. Görüşmelerin sonunda, 'TCDD ve SAR Arasında Demir Yolu Sektöründe İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı' imzalandı. Bu işbirliğiyle TCDD, uluslararası demir yolu ağında güçlü ortaklıklarını artırmayı ve Türkiye'nin küresel taşımacılık koridorlarındaki lider konumunu daha da pekiştirmeyi hedefliyor."

 

