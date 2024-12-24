  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. TCMB, 2025-2027 araştırma gündemini yayınladı
Takip Et

TCMB, 2025-2027 araştırma gündemini yayınladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025-2027 dönemi için hazırladığı araştırma gündemini yayımlayarak, fiyat istikrarı, para politikası, finansal istikrar, dijitalleşme, yapay zeka ve iklim değişikliği gibi faktörlerin ekonomik etkilerine yönelik araştırmalara odaklanılacağını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TCMB, 2025-2027 araştırma gündemini yayınladı
Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2025-2027 Araştırma Gündemi yayımlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) açıklamasında, 2025-2027 dönemi için hazırlanan araştırma gündeminde, fiyat istikrarı başta olmak üzere beş temel odak noktasının vurgulandığı belirtildi.

Dijitalleşme, yapay zeka, iklim değişikliği faktörlerinin ekonomik etkileri

Para politikası ve finansal istikrar gibi geleneksel merkez bankacılığı konularının araştırmaların merkezinde yer almayı sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, TCMB politikalarıyla kesişen dijitalleşme, yapay zeka ve iklim değişikliği gibi faktörlerin ekonomik etkilerine ilişkin konuların da araştırma gündemine dahil edildiği aktarıldı.

Açıklamada, bu çerçevede "Enflasyon Dinamikleri, Beklentiler ve Fiyatlama Davranışları", "Parasal Aktarım Mekanizması, Makro Finansal Etkileşimler ve Operasyonel Çerçeve", "Finansal Piyasalar, Finansal İstikrar ve Makro ihtiyati Politikalar", "Fiyat İstikrarı, Sürdürülebilir Kalkınma ve Toplumsal Refah", "Yeni Nesil Ekonomi: Fırsatlar ve Riskler" alanlarının araştırma gündeminin ana konularını oluşturduğu bildirildi.

Bakan Şimşek: Kısa vadeli dünya ekonomisi Türkiye'nin lehine trendler içeriyorBakan Şimşek: Kısa vadeli dünya ekonomisi Türkiye'nin lehine trendler içeriyorEkonomi
TSKB ve IFC 100 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladıTSKB ve IFC 100 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladıEkonomi

 

Ekonomi
TOBB/Hisarcıklıoğlu: Gerekli mevzuat düzenlemelerini ve altyapı çalışmalarını gerçekleştirilmeli
Gerekli mevzuat düzenlemelerini ve altyapı çalışmalarını gerçekleştirilmeli
TSKB ve IFC 100 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı
TSKB ve IFC 100 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı
Bakan Şimşek: Kısa vadeli dünya ekonomisi Türkiye'nin lehine trendler içeriyor
Kısa vadeli dünya ekonomisi Türkiye'nin lehine trendler içeriyor
Asgari ücret komisyonu bugün toplanıyor
Asgari ücret komisyonu bugün toplanıyor: Toplantı saati belli oldu
TCMB'den iki yeni TL depo alım ihalesi
TCMB'den iki yeni TL depo alım ihalesi
İşverene asgari ücret desteği sürecek! Tutar 1000 liranın üzerine çıkabilir
İşverene asgari ücret desteği sürecek