TCMB Başkan Yardımcısı Akçay'dan ihracatçıya mesaj: Zayıf TL çıkmaz bir yol

The Economist dergisinde yayımlanan "Türkiye'nin enflasyonla olan uzun zorlu mücadelesi" başlıklı makalede, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ın da görüşleri yer aldı.

Akçay, "Aylık enflasyon sürdürülebilir bir şekilde düşüş eğilimine girene kadar sıkı para politikasını sürdüreceğiz, başka yolu yok” dedi.

The Economist: Gevşeme geç başlayabilir

Türkiye'deki son derece yapışkan olan enflasyonun nedenleri arasında para politikası ve hükümet harcamaları arasındaki dengesizliği gösteren dergi, ayrıca 3 yıl sonra ilk kez politika faizinin altına inen enflasyon ile faiz indirimine yönelik spekülasyonların kasım ayına işaret ettiğini fakat, eylülde yüzde 3'e yaklaşan enflasyon ile gevşemenin biraz daha geç başlayabileceğine dikkati çekti.

The Economist, yeni ekonomi yönetiminin yabancı yatırımcıların güvenini yeniden kazandığını ifade etse de, Türk vatandaşlarının bu konuda daha az iyimser olduğunu vurguladı ve piyasa ile hanehalkı arasında ayrışan enflasyon beklentilerine değinerek, bunun enflasyon üzerinde baskı yarattığını yazdı.

Akçay: Zayıf TL çıkmaz bir yol

Yüksek mevduat faizi ile TL mevduatın payının arttığına da dikkati çeken dergi, güçlü Türk lirasının ise ihracatçılar tarafından hoş karşılanmadığını belirtti.

Makaleye göre, TCMB Başkan Yardımcısı Akçay, bu konuda TL'deki değer kaybının fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı yaratacağını söyledi.

Akçay, "Rekabet avantajı elde etmek için, zayıf TL çıkmaz bir yol. Enflasyonu kontrol altına almak için para politikasını sıkı tutuyoruz, bu da TL'de reel olarak daha fazla değerlenmeye yol açabilir" şeklinde konuştu.

Akçay TL'deki reel değerlenmenin hedefleri değil, uyguladıkları politikanın bir sonucu olduğunu da kaydetti.