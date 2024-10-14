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Varlık Fonu, dolar cinsi sukuk ihracı için bankalara yetki verdi

Türkiye Varlık Fonu, dolar cinsi sukuk ihracı için bankalara yetki verdi.

Haber Merkezi
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Varlık Fonu, dolar cinsi sukuk ihracı için bankalara yetki verdi
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Türkiye Varlık Fonu dolar cinsi sukuk borçlanması için harekete geçti.

Bloomberg'in haberine göre, Türkiye Varlık Fonu; Emirates NBD Capital, J.P. Morgan and Standard Chartered Bank’i ortak küresel koordinatörler ve ortak talep toplayıcıları olarak; Bank ABC, BBVA, BofA, Dubai Islamic Bank, First Abu Dhabi Bank, ING, KFH Capital, Sharjah Islamic Bank and Société Générale’i ortak talep toplayıcıları olarak 14 Ekim 2024’te başlayacak bir dizi sabit getirili yatırımcı görüşmesi ve toplantısı düzenlemek üzere görevlendirdi.

Yatırımcı görüşmelerinin ardından, piyasa koşullarına bağlı olarak, 5,25 yıllık dolar cinsinden Reg S öncelikli teminatsız sukuk satışı gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Sertifikaların Fitch tarafından BB- olarak derecelendirilmesi bekleniyor.

Emirates NBD Capital ve Standard Chartered Bank Sukuk Yapılandırma Temsilcileri olarak atandı.

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