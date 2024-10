Kolektif House’tan İstanbul’da 2 yeni lokasyon birden!

Takip Et

Hazır ofis sektörünün pazar lideri Kolektif House, lokasyon ağını genişletmeyi sürdürüyor. Kısa süre önce Next Level’ın kapılarını aralayarak Ankara’daki lokasyon sayısını 3’e taşıyan Kolektif House, şimdi de İstanbul’da Apa Nef ve Vadi İstanbul lokasyonlarını faaliyete açtı. Kolektif House her iki lokasyonda da başta kurumsal firmalar olmak üzere her ölçekte şirket için esnek ofis alanı çözümleri tasarlayacak.

Her iki bina da LEED sertifikalı

İstanbul iş dünyasının merkezinde Levent’te yer alan ve dünyaca ünlü mimarlık grubu HOK tarafından tasarlanan Apa Nef, Yeşil Bina Sertifikası olan LEED Sertifikasyonu’na sahip. Sinema salonundan oyun odasına, eğitim ve seminer odalarından spor salonuna pek çok bina olanağı bulunan Apa Nef’te Kolektif House 768 m2 alanda hizmet sunacak. Merkezi bir lokasyonda konumlanan ve LEED Sertifikası’na sahip olan Vadi İstanbul’da ise 3160 m2’lik alanda özel tasarımlı çözümler geliştirilecek.

Kurumsal şirketlerden esnek ofis alanlarına yoğun talep

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO’su Ahmet Onur, “Bugünün hibrit iş dünyasında esnek çalışma alanları tüm dünyadaki işletmeler arasında giderek daha fazla popülerlik kazanıyor. Çalışanlara çeviklik, özgürlük, daha fazla üretkenlik, yaratıcılık, etkileşim, işbirliği imkânı sunan esnek çalışma alanları kurumlara da çeşitli iş ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilmiş çözümler sunma yetenekleri nedeniyle öne çıkıyor. Uzun vadeli taahhüt kısıtlamaları olmadan şirketlerin ölçeklenmesine olanak tanıyan esnek çalışma alanları, kendi ofis alanını yönetme ihtiyacını ortadan kaldırarak maliyet verimliliğine katkıda bulunuyor. Tüm bu faydaları nedeniyle kurumsal şirketlerin esnek çalışma alanlarına talebi gün geçtikçe artıyor. Kolektif House olarak biz de 1 kişiden 1000 kişiye kadar startup ve kurumsal şirketlerin ofis çözümlerini belirlemeye stratejik perspektifle yaklaşıyor; şirkete ve çalışanlara en optimum faydayı sağlayacak ofis ve çalışma alanı çözümleri sunuyoruz” dedi.

“Pazar payında yüzde 50’ye koşuyoruz”

Türkiye operasyonlarının hızla büyümeye devam ettiğine vurgu yapan Ahmet Onur, “İstanbul’da yeni lokasyonlar açmayı sürdürürken, büyük şehirlerde farklı semtlerde esnek ofis alanlarımızı genişletmek için projelerimiz devam ediyor. Ankara’da üçüncü lokasyonumuzu açtık. İzmir’de yeni lokasyon yolda. İstanbul’da da açacağımız lokasyonlarla yıl sonuna kadar 4-5 lokasyonu daha hizmete almayı hedefliyoruz. Araştırma şirketi CBRE’nin ‘İstanbul Hazır Ofis Pazarı’ araştırmasının sonuçlarına göre; alan büyüklüğümüzle açık ara farkla sektör lideriyiz. Sektörde şu anda yüzde 30’a yakın bir pazar payına sahibiz. Pazar payında yüzde 50’lere doğru ilerliyor, liderliğimizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

“Ofis yönetim teknolojilerini ürünleştiriyoruz”

Türkiye geneline yayılmak için hem ortak işletme hem de franchise modeli üzerinde çalıştıklarına vurgu yapan Ahmet Onur, sözlerine şöyle devam etti:

“Yurt dışında da ilk etapta coğrafi olarak yakın ülkelere bakıyoruz. Azerbaycan, Romanya ve Suudi Arabistan’da görüşmelerimiz devam ediyor. Buna ek olarak sunduğumuz çözümleri teknoloji ile destekleyen bir firmayız ve teknolojiye yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Ofis yönetim teknolojilerini ürünleştirmeye başladık. Kısa süre sonra bunu lanse etmeyi planlıyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın bir sonucu olarak gelecek yıllarda sektörümüzde dünyanın en iyi markalarından birisi olmayı hedefliyoruz.”