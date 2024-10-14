Momento üye iş yeri ağına Kütahya Porselen ve Hatemoğlu'nu da ekledi

2010 yılından bu yana esnek yan haklar ve ödüllendirme sistemlerinde inovatif çözümler sunan Momento, iş birliklerine iki yeni marka daha ekledi. Dünyanın bir numaralı porselen üreticisi Kütahya Porselen ve Türkiye’nin lider erkek giyim markalarından Hatemoğlu; Momento Dünyası’nda yerini aldı. Kullanıcılar artık, Kütahya Porselen ve Hatemoğlu’nun fiziksel mağazalarından yapacakları alışverişlerde belirlenen tutarlarda Momento’nun nakit iadesi fırsatından yararlanacak.

50 bin üye iş yerinde avantajlı harcama olanağı sunuyor

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Momento Satış ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gövenç, şunları söyledi:

“Gıdadan giyime, teknolojiden ev tekstiline ve dekorasyona birbirinden farklı seçenekler bulunan Momento Dünyası’nda kullanıcılarımıza 50 bin üye iş yerinde avantajlı harcama olanağı sunuyoruz. Türkiye’nin öncü markalarından Kütahya Porselen’i ve Hatemoğlu’nu da üye iş yerlerimiz arasına dahil etmekten dolayı son derece mutluyuz. Kullanıcılarımız artık Türkiye’nin her yerinde bu 2 markadan yapacakları alışverişlerinde indirimlerden ve avantajlı kampanyalardan yararlanabilecek. Türkiye’nin en değerli markalarıyla iş birliklerimizi artırarak, büyümemizi sürdüreceğiz.”

Prestijli üyelerimiz arasına iki marka daha katıldı

Kütahya Porselen Dijitalleşme, İş Geliştirme ve İnovasyon Direktörü Umut Soykan da şöyle konuştu:

“Kütahya Porselen olarak, tasarım ve üretim gücümüzle, müşterilerimize her zaman en iyisini sunmayı amaçlıyoruz. Yenilikçi yaklaşımlarımızla, sürdürülebilir ve estetik ürünler geliştirirken, kullanıcılarımıza benzersiz deneyimler yaşatıyoruz. Kullanıcılara çeşitli avantajlar sağlayan Momento Dünyası’nın prestijli üyeleri arasında yer almaktan dolayı mutluluk duyuyor, iş birliğimizin uzun yıllar devam etmesini diliyoruz.”

Hatemoğlu markası yetkilileri ise bu iş birliğinin son derece verimli olacağını belirterek, bu yıl 100. yılını kutlayan bir erkek giyim markası olarak Momento üyelerine Hatemoğlu kalitesini ulaştırmaktan mutluluk duyduklarını söylediler. Erkek giyiminde sezonun trendlerini en uygun fiyatlarla ve yüksek Hatemoğlu kalitesinin standartlarıyla tüketiciye ulaştırdıklarını söyleyen yetkililer, “Momento üyeleri ile de şık ve centilmen bir etkileşim yaşayacağız” dediler.