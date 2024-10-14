Küpeliler AŞ'nin yeni nesil sunta fabrikası hizmete girdi

ALİ BAŞ / ESKİŞEHİR

Eskişehir’de 1981 yılında inşaat malzemeleri ticareti yapmak amacıyla kurulan Küpeliler bugün birbirine entegre yedi ayrı iş kolunda faaliyet gösteriyor. Çimento, yonga levha, OSB levha, ambalaj, hazır beton, madencilik ve inşaat alanlarında hizmet veren firma, üretime yaptığı teknoloji yatırımlarıyla büyümesini sürdürüyor. 150 bin metrekarelik alanda konumlanan yeni tesis, günlük 1400 metreküp ile firmanın mevcut üretim kapasitesini beş kat arttırıyor.

Tam otomasyon ve Endüstri 4.0 uyumlu donanımlarıyla dikkat çeken tesis, çevre dostu üretim anlayışı ve entegre işleyişiyle sektörde örnek teşkil ederken, bölgedeki arz açığını da önemli ölçüde kapatıyor. Küpeliler Endüstri AŞ inovasyon ve sürdürülebilirlik prensiplerini ön planda tutarak hem sektöründe hem de bölgede lider bir konuma ulaşmayı hedefliyor.

Söz konusu yatırımla üretimi 5 kat artırdıklarını açıklayan Küpeliler AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nadir Küpeli, “Günlük 277 metreküp üretim yaparken bu rakamı 1500 metreküpe çıkardık. Yeni fabrikamızda dijitalleşme ve Endüstri 4.0 teknolojisi ile yüksek kaliteli imalat gerçekleştirerek rekabet gücümüzü artırmış olacağız. Ayrıca kısa vadede ihracat planlarımız da mevcut. Yakın coğrafyayı odağımıza aldık” diye konuştu.

Atıkla üretim yapacak

Endüstri 4.0 uyumlu yenilikçi hatlar ve dijitalleşme çözümleriyle donatılan tesis, ağaç kesimine ihtiyaç duymadan tamamen orman, kereste atıkları ile mobilya ve palet atıklarını işleyerek sıfır atık prensibiyle üretim yapacak. Tesiste dışarıdan yarı mamul almadan, entegre süreçle üretim sağlanırken, enerji verimliliği ve hammadde kullanımında ciddi tasarruf sağlanması hedefleniyor. Küpeliler Endüstri A.Ş. Teknik Müdürü Orhan Özçelik, “Bu yeni tesis, çevre dostu üretim ve yüksek teknoloji ile iş gücü maliyetlerimizi düşürerek rekabetçiliğimizi artırıyor, aynı zamanda sıfır atık politikasına olan bağlılığımızı gösteriyor. Üreteceğimiz yonga levhalar ile sektörümüze önemli bir haraketlilik ve rekabet imkânı sağlarken, mobilya sektörünün çok ihtiyaç duyduğu yeni nesil yüksek kaliteli sunta ihtiyacının da önemli bir kısmını bu tesislerimizden karşılayacağız” ifadelerini kullandı.

Yeni yatırımlar planlanıyor

Küpeliler Endüstri AŞ Fabrika Müdürü Ali Topal, Eskişehir’deki yeni yatırım ile ihracat pazarlarında da güçlü bir oyuncu olmayı hedeflediklerini söyledi. Topal, üretim maliyetlerinde sağladıkları düşüşle birlikte özellikle yakın coğrafyaya ve ihracata odaklandıklarını ifade etti. Üretim çeşitliliğine gittiklerini vurgulayan Topal, yeni tesisle birlikte 6 mm ila 30 mm kalınlığında kaplamalı ve boyalı sunta üretimi yaparak pazardaki ürün çeşitliliğini artırmayı hedeflediklerini dile getirdi. Ali Topal bu atılımın firmanın küresel pazarda daha geniş bir ürün yelpazesiyle rekabet edebilmesine olanak tanıdığını da sözlerine ekledi.

Yeni tesis, 160 kişiye istihdam sağlayacak

Küpeliler’in yeni fabrikası, Eskişehir’in sanayi altyapısında ileri teknoloji odaklı dönüşüme önemli bir katkı sağlarken, 160 kişiye de yeni istihdam oluşturacak. Yüzde yüz yerli sermaye ile kurulan yeni tesis, sıfır atıkla çalışan üretim süreci ve tamamen entegre bir yapıya sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Tesiste bulunan 29 megavat enerji gücü ile yüksek verimli üretim yapılırken, çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine de katkıda bulunuluyor.