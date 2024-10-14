Altın fiyatları yıl sonunda ne kadar olur? Mehmet Ali Yıldırımtürk yanıtladı!

Deniz BİLGEN

Ekim ayının ortasına gelirken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, geçtiğimiz haftayı ve önümüzdeki haftayı değerlendirdi. Yıldırımtürk, Amerika’da açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerinden iyi gelmesiyle birlikte altın fiyatları haftaya düşüşle başladığını söyledi. Yıldırımtürk, “Özellikle Salı günü düşüşü daha fazla hissettik. Özellikle 2.650 dolar seviyesinden 2.607 dolar seviyesine geldi. Ama daha sonra yeniden toparlayıp, 2.615 dolarlara kadar yükseldi. Özellikle Perşembe günü açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Amerika’dan gelen enflasyon verileri beklentiler doğrultusunda iyimser gelince faiz indiriminin biraz daha önü açılmış oldu” açıklamasını yaptı.

Jeopolitik gerginlikler fiyatlanıyor: Altının fiyatı 2.650 dolar/ons oldu

Altına yatırım yapmak isteyenlerin sadece ekonomik verilere değil, jeopolitik gerginliklere de dikkat etmesi gerektiğini kaydeden Yıldırımtürk, “Altında jeopolitik gerginlikler de fiyatlanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta bu nedenle altın fiyatlarının yükseldiğini de gözledik. Hafta sonu riski nedeniyle de 2.650 dolar/ons seviyelerine kadar tırmandı. İsrail’in Beyrut’a yaptığı hava saldırısı altın fiyatını etkiledi.

Çin’de teşvik paketi etkisiz kaldı, emtia fiyatları geriledi

Yıldırımtürk yaptığı değerlendirmede geçtiğimiz hafta altının gerilemesinde Çin’den gelen olumsuz haberlerin de etkili olduğuna dikkat çekti. Çin hükümetinin ülke ekonomisini canlandırmak için bankacılık sektörüne teşvik paketi hazırladığını söyleyen Yıldırımtürk Çin’de yaşanan gelişmelerin altın fiyatlarına etkisi hakkında şunları söyledi; “Hazırlanan teşvik paketinin beklendiği gibi çok etkili olmadığını ve piyasalara hız kazandırmadığı görülünce emtia fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte altın fiyatı da geriledi.”

Bu hafta altın fiyatlarını belirleyecek olaylar

Önümüzdeki hafta altın fiyatlarının seyrini etkileyecek en önemli faktörlerin devam eden jeopolitik gerginlikler ve Avrupa Merkez Bankası’nın faiz toplantısı olduğu bilgisini veren Yıldırımtürk, altında düzeltme hareketinin bir süre daha devam edeceğini kaydetti. Yıldırımtürk, “Aralık ayında 2.585-2.590 ile 2.650-2.660 dolar/ons aralığında gelgitler yaparak bu hızlı yükselişin hazmetme sürecini yaşayacağız diye düşünüyorum” diye konuştu.

Altın, 2.550 seviyesine inip yıl sonunda 2.700 dolar/ons seviyesine yükselebilir

Özellikle jeopolitik gerginlikler açısından İsrail’in Amerika’daki seçim tarihi olan 5 Kasım’a kadar saldırılarına devam edeceği ancak seçimden sonra ateşkes sürecine gidileceği tahmin ediliyor. Bu senaryo gerçekleştiği takdirde, kasım ayında altın fiyatlarında 2.600; bu fiyat kırılırsa 2.585, belki de 2.550 dolar/ons seviyelerine kadar gerileme söz konusu olabilir. Bu düşecek anlamına gelmesin. Sene sonu itibariyle 2.700-2.750 dolar/ons seviyesine doğru hareket edeceğini düşünüyorum” diye konuştu.

İç piyasada enflasyona dayalı fiyat hareketi var

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Deniz Bilgen’in hazırlayıp sunduğu Kapalı Çarşı’nın Nabzı programında önümüzdeki hafta altının iç piyasadaki seyrini de değerlendirdi. İç piyasada enflasyona dayalı fiyat hareketi olduğunu söyleyen Yıldırımtürk, “Eylül ayı enflasyon verilerinin beklentilerden yüksek gelmesiyle birlikte vatandaş enflasyonun düşeceğine çok inanabilmiş değil. Bu nedenle de altın alımlarına devam ediyor. Altın fiyatlarında dış piyasa ile iç piyasa arasındaki makasın açılması da etkili. 20 önce kilogramında 1.500 dolar olan fark hafta başında 4.500 dolara kadar yükseldi. İç piyasaya yeni ürün girmesi durumunda fark yeniden 1.500 dolara inerse dış piyasada yükselse bile iç piyasada daha sınırlı yükselişler olabilir” bilgisini verdi.

Altın fiyatlarının ay sonunda 3.250 TL, yıl sonunda 3.750 TL seviyesini göreceğini düşünüyorum

Altının ay sonuna kadar 3.250 TL seviyesine ulaşabileceğini dile getiren Yıldırımtürk, iç piyasada altın fiyatlarıyla ilgili olarak şunları söyledi, “Bugün ayrıca piyasa katılımcıları anketi de yayınlandı. Ekim ayı sonu itibariyle dövizde yukarı yönlü seyir tahminleri var. Bunun da çarpan etkisi altın fiyatının 3.750 TL seviyelerine ulaşmasına neden olabilir. Sene sonu beklentimde değişiklik yok yine 3.750 TL seviyelerini göreceğimizi düşünüyorum. Müşteride alım talebi devam ediyor. Bu hafta ayrıca konut ve araba alımları için düşük sayıda olmasına rağmen yüklü miktarda satıcıların olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla alış ve satış birbirini dengeliyor diyebiliriz.”

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk’ün altın fiyatlarıyla ilgili yaptığı değerlendirme: