ETB Başkanı Zeydan: Bütçeye yük getirse de tarımsal üretim desteklenmeli

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Kısa süre önce açıklanan yeni tarımsal destekleme modeli hakkında değerlendirmede bulunan Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, bu modelin çiftçiler ve sektördeki paydaşlar tarafından tam olarak anlaşılamadığını ve belirsizlikler içerdiğini söyledi. Zeydan, “Yeni destekleme modeli uygulamada birçok muğlaklık taşıyor ve çiftçilerin beklentilerine tam anlamıyla yanıt vermiyor. Desteklemeler çok net ve anlaşılabilir olmalı” dedi.

Tarım sektörünün stratejik önemine dikkat çeken ve tarımsal üretimin desteklenmesinin devletin önceliklerinden biri olması gerektiğini vurgulayan Zeydan, “Tarım, her zaman stratejik bir sektör olmuştur. Bu yüzden destekleme modelinin daha geniş kapsamlı ve çiftçimizin daha fazla ve kaliteli üretim yapmasını teşvik edici mahiyette olması gerektiğini düşünüyorum. Tarımsal desteklemelerin tarım üretimini teşvik edici olması çok çok önemli. Hatta, bu durum devlet bütçesine önemli ölçüde yük olsa dahi tarımsal üretimi desteklemekten geri durmamalıyız. Çünkü hem Türkiye’nin hem de dünyanın tarımsal üretime büyük bir ihtiyacı var” diye konuştu.

Buğday üretimindeki kalitesizlik Türkiye’yi ithalata zorluyor

Düşük vasıflı buğday üretmemiz nedeniyle Türkiye’nin kaliteli buğday ithal etmek zorunda kaldığını kaydeden Zeydan, 2023 yılında yaklaşık 7 milyon ton buğday ithal edildiğini belirtti. Buğday üretiminin Türkiye’nin ihtiyacını karşılayacak düzeyde olmasına rağmen, kalite sorunu nedeniyle ithalata bağımlı hale gelindiğinin altını çizen Zeydan, “Ürettiğimiz buğdayın önemli bir bölümü yemlik buğday, yani vasıfsız ürün. Bu nedenle, buğday üretiminin hem gelir hem de kalite açısından daha planlı bir şekilde desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Kuru tarım desteklenmeli, su tüketimi azaltılmalı

Türkiye’nin en önemli tarımsal problemlerinden birinin su sorunu olduğuna dikkat çeken Zeydan, su tüketimi fazla olan tarla bitkilerin üretiminin kısıtlanması gerektiğini savundu. Eskişehir’de tarım arazilerinin büyük bir bölümünün kuru tarım için uygun olduğunu açıklayan Zeydan, kuru tarımın desteklenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Su sıkıntısı çeken havzalarda, yemlik mısır gibi çok su tüketen bitkilerin üretimine sınırlama getirilmesi gerektiğini dile getiren Zeydan, “Ancak bu kısıtlamalar yapılırken çiftçinin gelir kaybına uğramaması da önemli. Çiftçiye, mısır yerine buğday üretmesini öneriyorsak, mısırdan elde edeceği geliri kaybetmemesi adına aradaki farkı devletin karşılaması gerekir. Bu şekilde çiftçiyi ikna edebiliriz ve tarımsal üretimde denge sağlanabilir” şeklinde konuştu.