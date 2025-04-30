Teka ve Midea’dan stratejik buluşma

İZMİR / EKONOMİ

Ankastre mutfak ürünlerinde dünyanın önde gelen markalarından Teka Grubu, Çin merkezli teknoloji devi Midea tarafından satın alındı. 277. sıradan Fortune Global 500 listesine giren Midea’nın inovasyon gücü ile Teka’nın 100 yıllık marka mirası birleşerek, Avrupa’dan Asya’ya, Latin Amerika’dan Orta Doğu’ya kadar geniş bir coğrafyada daha entegre ve yenilikçi ev çözümleri sunulması hedefleniyor. Satın alma, Teka'nın ürün yelpazesini genişletirken, Midea’nın küresel Ar-Ge altyapısından güç alarak grubun ticari markalarını daha da ileriye taşıyacak.

Teka Grubu, Midea'nın desteğiyle operasyonlarını geliştirirken, ürün yelpazesini de genişletecek ve yeni kategorilere girecek. Satın almayla birlikte, Midea'nın küresel operasyonlarından ve Ar-Ge yeteneklerinden gelecek ivmeyle Teka Grubu'nun organizasyonel yapısı ve Teka, Küppersbusch ve Intra’dan oluşan üç farklı ticari markasının daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

Satın almayla ilgili Midea Grubu’nun Uluslararası İş Birimi Başkanı Jian Fu, “Midea ailesinin bir üyesi olarak Teka Grup'a sıcak bir karşılama yapmaktan ve dünyanın iki büyük markasını birleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Midea'nın teknoloji ve üretim mükemmelliği ile Teka'nın güçlü marka mirası ve tüketici iç görüsü, tüm dünyaya yenilikçi çözümler ve yeni ürünler sunacak” diye konuştu.

Teka Grup CEO'su Mauro Correia ise, "Midea Grubu ile birleşme Teka için heyecan verici yeni bir dönemi temsil ediyor. Bu entegrasyon ticari gelişimimizi hızlandıracak, endüstriyel ve Ar-Ge yeteneklerimizi geliştirecek, yeni pazarlara ve kategorilere erişimimizi genişletmemize ve müşterilerimize, iş ortaklarımıza daha da yenilikçi çözümleri ve tasarımları sunmamıza olanak tanıyacak" dedi.