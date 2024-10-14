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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Libya'da mahsur kaldı!

Fenerbahçe'nin Nijeryalı sağ beki Bright Osayi Samuel, Nijerya Milli Takımı'nın kampı için bulunduğu Libya'da mahsur kaldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Libya'da mahsur kaldı!
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26 yaşındaki futbolcu, bir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hiçbir sağlık ve güvenlik garantisi olmadan rastgele bir Libya havaalanında mahsur kaldım" ifadelerine yer verdi.

Nijerya Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri kapsamında yarın TSİ 22.00'de Libya ile oynayacağı maç için Libya’ya seyahat etmişti. Ancak takımın Libya Havalimanı'nda mahsur kalması, planlanan maçın akıbeti hakkında soru işaretlerine neden oldu.

Fenerbahçe Kulübü, konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. 

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