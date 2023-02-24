"TCMB ek faiz indirimi yapmayacak"

Bloomberg tarafından yapılan bir haberine göre, Barclays Ekonomisti Ercan Ergüzel, yaşanan depremin adınan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan dafa fazla faiz indirimi beklemediğini söyledi.

Hükümetin kredi büyümesini desteklemek için kredileri kısmaya yönelik attığı adımların gevşetebileceğini söyleyen Ercan Ergüzel “Depremin ekonomik büyüme üzerinde büyük bir etkisinin olması pek olası değil, enflasyonla ilgili durum biraz daha belirsiz” değerlendirmesini yaptı.

Yayımlanan notta Ergüzel “Para politikasının seçime yönelik maliye politikası adımlarından, depremin ekonomik yansımalarından ve en önemlisi seçimlerin zamanlaması ve sonuçlarından da etkilenmesi muhtemel” diye belirtti.

Konu hakkında bir notta JPMorgan ekonomistlerinden geldi.

Seçimlerin gerçekleştiği tarihe kadar faizlerin sabit kalacağını öngören JPMorgan analistleri, “TCMB’nin deprem felaketinin etkilerini en aza indirmek için destekleyici finansal koşulların önemini vurgulaması nedeniyle, daha fazla faiz indirimi ihtimalini tamamen dışlamıyoruz” diye ekledi.

JPMorgan'ın notunda “TCMB’nin ekonomik aktiviteye ilişkin iletişimi 2023’ün ilk çeyreğinde GSYH büyümesinin daha zayıf olması beklentimiz ile örtüşüyor ama yeniden inşa süreci ikinci çeyrek ve ikinci yarıda bir toparlanma sağlayacaktır. Türkiye’de para politikası aktarım mekanizması bozuk olduğundan, politika faizinin artık önemini yitirdiğini bir kez daha vurguluyoruz” ifadeleri yer aldı.