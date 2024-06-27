TCMB faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası Haziran faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

TCMB faiz kararı öncesinde piyasalar heyecanını koruyor. Mayıs ayı faiz kararında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bırakılmıştı. MB Haziran ayı faiz kararında da bekentiler faizin aynı şekilde tutulması. Fakat beklentilerin dışında bir faiz indirimi ya da artırımı ile de karşı karşıya kalabiliriz. Bunun için gözler TCMB faiz kararı saatleri ve açıklamasına çevrildi. Peki TCMB Haziran faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte Para Politikası Kurulu'nun (PPK) toplantısında belirlenecek yeni güncel banka faiz oranları hakkındaki tüm detaylar...

TCMB FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Mayıs ayı faiz oranını yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu. Haziran ayında da beklentiler bu yönde. Özellikle MB'nin sıkı para politikası uygulaması ve Bakanlığın tasarruf genelgelerinin çıkardığı şu günlerde beklenen yüzde sabit tutulması.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 27 Haziran 2024 tarihinde bugün toplanacak.

Faiz kararı aynı gün saat 14.00'te açıklanacak.

HAZİRAN AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Geçtiğimiz ay beklentilerini sabit tutulur şeklinde açıklayan ekonomistler, Haziran ayı için de Merkez Bankası'nın faiz kararında sabit kalacağı bekliyor. Konuyla ilgili ekonomistlerin yorumları şu şekilde:

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu. Ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 50 olarak hesaplandı. Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 3'ü yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 47,5, 1'i yüzde 45, 1'i yüzde 44 ve 2'si yüzde 40 olacağını öngördü.

TCMB'nin piyasa katılımcıları anketine göre ise cari ay ve 3 ay sonrası için beklenti yüzde 50 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 37,11'den yüzde 35,90'a düştü.

MAYIS AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz kararını duyurdu. Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.