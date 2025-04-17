TCMB, haftalık repo ihalelerine yeniden başlıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık repo ihalelerine başlıyor. Bankadan yapılan açıklamada "20 Mart 2025 tarihinde ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verilmiştir. Fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda, likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

TCMB Nisan toplantısında haftalık repo faizinin yanı sıra faiz koridorunun üst ve alt bandında da artışa gitti.

Para Politikası Kurulu (PPK) bir haftalık repo faizini yüzde 42,50’den yüzde 46’ya yükseltirken, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e çıkardı.

Böylece politika faizi ile faiz koridorunun üst bandı arasında 300, alt bandı ile arasında 150 baz puan fark oluştu.

TCMB 6 Mart tarihli olağan PPK toplantısında enflasyon ana eğiliminin gerilediğine işaret ederek, haftalık repo faizini 250 baz puan indirimle yüzde 42,50’ye düşürmüştü.

Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasının ardından piyasalarda dalgalanma yaşanması üzerine 20 Mart’ta ara toplantı düzenleyen banka, gecelik borç verme faizini 200 baz puan yükseltmiş ve yüzde 44’ten yüzde 46’ya çıkarmıştı. Ara toplantıda bir haftalık repo faizi yüzde 42,5’te, gecelik borçlanma faizi ise yüzde 41’de sabit tutulmuştu.

Bu dönemde haftalık repo ihalelerine de ara verilmişti.