TCMB rezervlerinde artış bekleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinin 29 Kasım ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 1,14 milyar dolar artış gösterdiği hesaplandı.

Foreks Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 22 Kasım haftasında 156,6 milyar dolar olan rezervler, geçen hafta yaklaşık 157,8 milyar dolara çıktı.

BV Portföy Ekonomisti Ali Orhan Yalçınkaya'nın da CNBC-e için yaptığı hesaplamalarda, net uluslararası rezervlerin 3,5 milyar dolar artarak 64,3 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.

22 Kasım haftasında Merkez'in brüt rezervi 156,6 milyar dolar, net uluslararası rezervleri ise 60,9 milyar dolar düzeyindeydi.

Swap hariç net rezervler 45,2 milyar dolara çıktı

Bir önceki hafta 41,7 milyar dolar düzeyinde bulunan swap hariç net rezervler ise 3,5 milyar dolar artarak 45,2 milyar dolara yükselmiş olacak.

TCMB toplam rezervleri, 1 Kasım itibarıyla 159 milyar 619 milyon dolar ile gördüğü rekor seviyeden, aralıksız üç hafta gerileyerek 22 Kasım itibarıyla sınırlı düşüş göstermişti.

TCMB, rezerv rakamlarını perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.