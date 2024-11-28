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TCMB rezervleri 3 haftadır aralıksız geriliyor

TCMB toplam rezervleri, 1 Kasım itibarıyla 159 milyar 619 milyon dolar ile gördüğü rekor seviyeden, aralıksız olarak üç haftadır geriliyor. Bankanın toplam rezervleri, 22 Kasım itibarıyla sınırlı düşüş gösterdi ve 156 milyar 639 milyon dolara düştü. Net uluslararası rezervler ise, aynı haftada 1 milyar 822 milyon dolar artarak 60 milyar 882 milyon dolara çıktı.

Haber Merkezi
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TCMB rezervleri 3 haftadır aralıksız geriliyor
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık verilerine göre, 22 Kasım itibarıyla toplam rezervler 156 milyar 684 milyon dolardan, 156 milyar 639 milyon dolara geriledi.

Brüt rezervler 94 milyar 121 milyon dolardan 90 milyar 735 milyon dolara inerken, altın rezervleri 62 milyar 594 milyon dolardan 65 milyar 904 milyon dolar geldi.

Bir önceki hafta 59 milyar 60 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 1 milyar 822 milyon dolar artarak 60 milyar 882 milyon dolara çıktı.

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