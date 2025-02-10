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TCMB: Sıkı para politikası duruşu kararlılıkla sürdürülüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi. 

Haber Merkezi
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TCMB: Sıkı para politikası duruşu kararlılıkla sürdürülüyor
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), parasal sıkılaştırma sürecine ilişkin bilgilendirme amacıyla "Verilerle Parasal Sıkılaştırma" başlıklı yeni bir video yayınladı.

TCMB tarafından paylaşılan videoda, parasal sıkılaştırma döngüsüne 2023 yılının haziran ayında başlandığı bildirildi.

İlk aşamada alınan tedbirlerle enflasyonun daha yüksek seviyelere çıkmasının engellendiği belirtilen videoda, maliye politikasında atılan adımlarla dezenflasyona katkı sağlandığı ve böylece yıllık enflasyonun 2022 yılıyla aynı seviyede kalmasının sağlandığı aktarıldı.

Videoda, Haziran 2024’ten itibaren dezenflasyonun tesis edildiği dile getirilerek, yıl sonu enflasyonun 2024 yılında yüzde 44,4’e gerilediği kaydedildi.

Tüketici ve firmaların enflasyon beklentilerinde iyileşmenin devam ettiği vurgulanan videoda "Reel sektör ve hanehalkının enflasyon beklentilerinde düşüş belirginleşiyor. Dezenflasyonu güçlendirmek için kararlılıkla uygulanan politikalar piyasalara pozitif yansıyor. Böylece risk primi düşüyor, kaynak girişi artarken faiz maliyeti azalıyor. Gelecek 5 yıl için 35 milyar dolarlık faiz tasarrufu sağlandı. İlerleyen dönemde risk primi düşmeye devam ettikçe bu tasarruf daha da artacak." ifadelerine yer verildi.

"Cari açıktaki düşüş dış finansman ihtiyacını azaltıyor"

Videoda, bu süreçte kur korumalı mevduat bakiyesinin 114 milyar dolar gerilediği bilgisi paylaşıldı.

Türk lirası mevduatın payının ise yüzde 31,6’dan yüzde 59,4’e çıktığı kaydedilen videoda, KKM bakiyesinin azalmasının parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdiği bildirildi.

Videoda, KKM azaldıkça merkez bankası bilançosunun üzerindeki risklerin de azaldığına işaret edilerek, "Bu iyileşmeye dış dengede belirginleşen toparlanma eşlik ediyor. Cari açıktaki düşüş dış finansman ihtiyacını azaltıyor. 12 aylık birikimli cari açık 48 milyar dolar azaldı. Cari açığın gayrisafi yurt içi hasılaya oranı yüzde 5’ten yüzde 0,7’ye indi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Merkez Bankası rezervlerinin tarihin en yüksek seviyelerine ulaştığı vurgulanan videoda, brüt uluslararası rezervlerin 68 milyar dolar artarak 166 milyar doları aştığı, swap hariç net rezervdeki artışın ise 126 milyar dolar olduğu bilgisi verildi.

Videoda, sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla sürdürüldüğünün altı çizilerek, dezenflasyon sürecinin 2025 yılında belirginleşen kazanımlarıyla devam ettiği belirtildi.

Yıl sonunda enflasyonun yüzde 24’e gerilemesinin hedeflendiği ifade edilen videoda, Merkez Bankasının, toplumsal refaha en büyük katkıyı, fiyat istikrarını sağlayarak sunacağı vurgulandı.

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