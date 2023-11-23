TCMB yetkilileri Reuters'a konuştu: ABD'li yatırımcılardan TL'ye fon akışı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yetkilileri; ABD kurumsal yatırımcılarından TL'ye fon akışı gözlemlemeye başladıklarını, devam eden görüşmelerin ise bu girişlerin süreceğini gösterdiğini söylediler.

"Türk Lirası'na fon akışı gözlemliyoruz"

Reuters'a bilgi veren bir TCMB yetkilisi, "ABD batı yakasında yerleşik büyük ölçekli kurumsal yatırımcılar tarafından Türk Lirası'na fon akışı gözlemliyoruz. Yabancı fonlarla devam eden görüşmeler girişlerin süreceğine işaret ediyor" dedi.

Bugünlerde ise aralarında Deutsche Bank, JPMorgan gibi uluslararası kurumların da yer aldığı son raporlar, TL cinsi yatırım araçlarının 2024'te gelişmekte olan ülke piyasaları arasında öne çıkacağını savunuyor.

Merkez Bankası son olarak politika faizini 500 baz puan artışla yüzde 40'a çıkardı.