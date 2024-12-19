TCMB'den "ekonomik araştırmaların paylaşımı" için yeni X hesabı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), çalışanlarının akademik yayınları ve araştırma faaliyetlerine dair duyuru ve içeriklerin, "@TCMB_Arastirma" ismini taşıyan X hesabı üzerinden paylaşılmaya başlandığını duyurdu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), X hesabında yer alan açıklamada, Merkez Bankası çalışanlarının akademik yayınları ile araştırma faaliyetlerine dair duyuru ve içeriklerin "@TCMB_Arastirma" isimli X hesabı üzerinden paylaşılmaya başlandığı belirtildi.
TCMB Ekonomik Araştırmalar resmi X hesabı yayında: @TCMB_Arastirma https://t.co/oEZsXe35YP pic.twitter.com/sSS3zZOGqk— Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) December 19, 2024
Açıklamda, "Bu çerçevede, TCMB resmi X (Twitter) hesapları; Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi), CentralBankofTürkiye (@CentralBank_TR), Merkezin Güncesi (@TCMBBlog) ve TCMB Ekonomik Araştırmalar'dır (@TCMB_Arastirma)." ifadesi yer aldı.