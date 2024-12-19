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TCMB'den "ekonomik araştırmaların paylaşımı" için yeni X hesabı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), çalışanlarının akademik yayınları ve araştırma faaliyetlerine dair duyuru ve içeriklerin, "@TCMB_Arastirma" ismini taşıyan X hesabı üzerinden paylaşılmaya başlandığını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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TCMB'den "ekonomik araştırmaların paylaşımı" için yeni X hesabı
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 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), X hesabında yer alan açıklamada, Merkez Bankası çalışanlarının akademik yayınları ile araştırma faaliyetlerine dair duyuru ve içeriklerin "@TCMB_Arastirma" isimli X hesabı üzerinden paylaşılmaya başlandığı belirtildi.

Açıklamda, "Bu çerçevede, TCMB resmi X (Twitter) hesapları; Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi), CentralBankofTürkiye (@CentralBank_TR), Merkezin Güncesi (@TCMBBlog) ve TCMB Ekonomik Araştırmalar'dır (@TCMB_Arastirma)." ifadesi yer aldı.

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