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TCMB'den iki TL depo alım ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 milyar ve 660 milyar liralık iki TL depo alım ihalesi düzenlediğini duyurdu.

Haber Merkezi
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TCMB'den iki TL depo alım ihalesi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 13 Ocak vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif tutarı ile gerçekleşme tutarı 2 milyar 60 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı yüzde 47,5 olarak ilan edildi.

Bankanın 7 Ocak vadeli 660 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif tutarı ile gerçekleşme tutarı 528 milyar 560 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 47,48, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı ise yüzde 47,5 olarak gerçekleşti.

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