Tekstilden sonra milyar dolarlık yapımlar da Türkiye’yi terk ediyor

YENER KARADENİZ/İSTANBUL

Ünlü yönetmen Christopher Nolan’ın 2026 yılında gösterime çıkaracağı ve Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Charlize Theron gibi starların yer aldığı ‘The Odyssey’ filminin çekimlerinde Türkiye listeden çıkarıldı ve onun yerine Fas, Yunanistan, İtalya, İskoçya, İzlanda gibi ülkeler yer aldı.

Diziler en etkili tanıtım araçlarından biri

Konu İstanbul Ticaret Odası’nın eylül ayı meclis toplantısında gündeme geldi. Mecliste konuşma yapan İTO 30. Grup Bilgi, İletişim ve Medya Meslek Komite Üyesi Özcan Altunkaya, marka, katma değer ya da iyi bir tasarım yaratmanın yolunun kültür ve sanata yatırım yapmaktan geçtiğini belirterek, “Uluslararası araştırmalar gösteriyor ki kültür ve sanatta her 1 dolarlık yatırımın karşılığında 7 dolarlık bir katma değer elde ediliyor. Markalaşmak, inovasyonumuzu geliştirmek ve daha iyi bir pazarlama yapmak istiyorsak mutlaka bu alana yatırım yapmalıyız. Kültür ve sanat sadece bir entelektüel faaliyet değil” dedi. Bu konuda Bilgi, İletişim ve Medya Meslek Komitesi olarak dizi ve sinema sektörü için araştırmalar yaptıklarını ve gelişmeleri de yakından takip ettiklerini dile getiren Altunkaya, “Bu konu ile ilgili bir toplantı yaptık. Dizi ve sinema alanında faaliyet gösteren prodüksiyon şirketlerini davet ettik. Dizi sektörümüz oldukça güçlü. Netflix’in bizimle paylaştığı veriye göre Türkiye’de çekilen diziler, Türkiye’nin tanıtımında en etkili araçlardan biri haline geldi. Türk dizilerini izleyenlerin Türkiye’ye seyahat etme istekleri 2,6 kat, Türkçe öğrenme isteği 4,6 kat ve Türk oyuncularına ilgisi de 4,9 kat artıyor. Bu, Türk dizilerinin dünyada yarattığı etki açısından oldukça önemli bir veri. Turizm rakamlarında da bu etki görülüyor” diye konuştu.

■ 600 milyon dolarlık ihracat geliri elde edildi

Türkiye’nin yabancı yapımlar için de önemli bir plato haline geldiğini aktaran Özcan Altunkaya, 30’dan fazla bölgede bu tarz yapımların hayata geçirildiğini söyledi. Altunkaya, şöyle devam etti: “Türkiye doğal bir plato. Türk dizileri 190 ülkede 1 milyar tarafından izleniyor. Bundan biz de 600 milyon dolarlık ihracat elde ediyoruz. 2022’de Türkiye’de 233 adet yabancı yapım hayata geçirilmiş. Bunlar arasında 18’i sinema filmi, 30’u dizi, 32 belgesel ve 46 TV filmi ve 10 müzik klibi var. Bunlardan bazıları Oscar Ödüllü Hollywood yapımı. Yabancılar Türkiye’de fi lm çekmek için yarışıyorlar.” Ancak 2022’den sonra birçok şeyin değiştiğini aktaran Altunkaya, yükselen başarıya karşı bazı sorunların yaşanmaya başladığını aktardı. Zira 2022’ye kadar birkaç milyon TL’ye çekilen dizilerin bölüm başına maliyeti 30 milyon TL’leri buldu.