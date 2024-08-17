TEPAV: Ekonomide sert inişi engellemek mümkün, enflasyonda hedefe odaklanılmalı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Makroekonomi Çalışma Grubu'nun hazırladığı Para Politikası Değerlendirme Notu’nda, Türkiye'nin para politikası ve ekonomik durumu hakkında önemli analiz ve değerlendirmeler yer alıyor.

Ekrem Cunedioğlu, Ali Çufadar, Fatih Özatay ve Burcu Aydın Özüdoğru tarafından hazırlanan nota genel değerlendirmenin yanında ne yapılması gerektiğine yönelik öneriler de bulunuyor.

Ağustos 2024 Para Politikası Değerlendirme Notu’nda öne çıkan başlıklar şu şekilde oldu:

Politika faizi sabit tutulmalı

Notta, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri baz alındığında, para politikasında mevcut duruşun korunması gerektiği belirtildi.

Ekonomik aktivitedeki sert inişi engellemek mümkün

Mevcut ekonomi programının büyük ölçüde para ve maliye politikalarına dayanmasının, ekonomik faaliyetlerde yavaşlama sinyalleri verdiği belirtilen notta, kapsamlı bir program uygulanmadığı sürece, ekonomik daralma riskinin artacağına dikkat çekildi. Bu nedenle, programın yeni bir kalkınma stratejisine dayalı yapısal tedbirlerle mutlaka güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Mal ve hizmet fiyatlarındaki yüksek artışlar enflasyonla mücadeleyi zorlaştırıyor

Notta, kapsamlı bir vergi reformunun eksikliği ve harcama azaltıcı önlemlerin yetersizliğinin, kamu tarafından belirlenen mal ve hizmet fiyatlarında büyük artışlara yol açtığı ifade edilerek söz konusu artışların üretim girdilerini de etkileyerek maliyetlerin yükselmesine neden olduğu ve enflasyonla mücadeleyi zorlaştırdığı kaydedildi. Bu durumun yüksek enflasyon oranlarının devam etmesine neden olduğuna ve enflasyon beklentilerinin hedeflerle uyumlu hale gelmesini geciktirdiğine de dikkat çekildi.

2025 sonu enflasyon hedefine odaklanma zamanı

2025 yılı sonu için hedeflenen yüzde 14 enflasyon oranına ulaşılabilmesi için, para politikası ile maliye politikasının tek başına yeterli olmayacağının altı çizilen notta, toplumsal maliyetlerin minimize edilmesi için programın yeni bir kalkınma stratejisi ve yapısal tedbirlerle desteklenmesi gerektiği belirtildi.

Politika faizinde yorum tekeli

Politika faizi hakkında sadece Merkez Bankası'nın yorum yapmasının önemine dikkat çeken notta, Merkez Bankası dışındaki açıklamaların para politikasının etkisini azaltabileceği ve risk primini olumsuz yönde etkileyebileceği vurgulandı.

Enflasyon verileri arasındaki farklar: Güven sorunu devam ediyor

Notta, çeşitli kurumların hesapladığı enflasyon değerleri arasındaki farkların azalmasına rağmen hala yüksek olduğu belirtilerek özellikle 2022 yılında TÜİK'in açıkladığı enflasyon değerlerinin diğer kurumlardan farklılaşmasının kamuoyuna tatmin edici bir şekilde açıklanmamış olması eleştirildi. Ayrıca söz konusu durumun faiz kararı üzerindeki etkileri de değerlendirildi.

Ticari kredi kısıtları kademeli şekilde kaldırılmalı

Reel sektörün finansmana erişim sorunlarının azaltılmasına yönelik öneriler sunulan notta bu kapsamda Türk lirası cinsinden idari ticari kredi kısıtlarının kademeli olarak kaldırılması gerektiğine dikkat çekilerek “Bu süreçte, Türk lirası cinsinden finansmana erişimi zorlaştıran düzenlemelerin olumsuz etkileri, Türk lirasının reel değerlenme düzeyi ve olası finansal istikrarsızlık unsurları dikkatle takip edilmelidir. Özellikle Türk lirası cinsinden ticari kredi kısıtları kademeli şekilde kaldırılmalıdır” ifadelerine yer verildi.