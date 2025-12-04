TEPAV Perakende Güven Endeksi ekim ayında yükseldi

TEPAV Perakende Güven Endeksi’nin (TEPE) Ekim 2025’te geçen yılın aynı dönemine göre 8,6 puan, bir önceki aya göre ise 6,0 puan artarak -1,1 seviyesine yükseldi. Değişimde, perakendecilerin geçtiğimiz üç aya ilişkin değerlendirmelerindeki iyileşme ile önümüzdeki üç aya yönelik olumlu satış beklentileri etkili oldu.

Satış beklentisinde belirgin iyileşme

Önümüzdeki üç aya ilişkin satış beklentilerinin denge değeri ekim ayında 9,3 puan olarak ölçüldü. Böylece satış beklentileri bir önceki aya göre 7,3 puan, geçen yılın aynı ayına göre 10,6 puan artış kaydetti.

Katılımcıların yüzde 78,7’si önümüzdeki üç ayda satış fiyatlarında artış beklediğini belirtti. İyileşme bekleyenlerin oranı hafif yükselirken ekonomideki gidişata ilişkin belirsizlikler nedeniyle kötüleşme bekleyenlerin oranı yüzde 2,7 seviyesinde kaldı.

Geçen yıla göre işlerin durumu daha olumsuz

Perakendecilerin işlerin mevcut durumuna ilişkin görüşleri yıllık bazda kötüleşti. “Geçen yılın aynı dönemine göre işlerin durumu” göstergesi ekim ayında –55,4 puan değerini aldı. Katılımcıların yüzde 64’ü işlerinde düşüş yaşadığını belirtti.

En yüksek güven artışı mobilya ve ev ürünlerinde

Alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, ekim ayında perakende güveninin en fazla arttığı sektörler mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri, akaryakıt, eczane, züccaciye ve motorlu taşıtlar oldu.

Buna karşılık; yiyecek-içecek, giyim, elektrikli ev aletleri ve bakkal/market gruplarında güven artışı ortalamanın altında kaldı.

Bölgeler arasında Batı Karadeniz öne çıktı

Bölgesel verilere göre perakende güveninin yıllık bazda en fazla arttığı bölge Batı Karadeniz oldu. Bu bölgeyi Ege, Batı Marmara, Doğu Karadeniz, İstanbul ve Akdeniz izledi. Diğer bölgelerdeki artışlar ise Türkiye ortalamasının altında kaldı.

Türkiye AB’de pozitif ayrıştı

AB-27 Perakende Güven Endeksi Ekim ayında –5,1 puan olarak gerçekleşti. Türkiye ise yıllık bazda 8,6 puanlık artış ile AB-27 ve Euro Bölgesi ortalamalarının üzerinde yer aldı.

Ekim ayında yıllık artışı en yüksek ülke Avusturya olurken onu İsveç ve İrlanda izledi; Türkiye bu sıralamada ilk beş içinde yer aldı. Aylık bazda ise en güçlü artış İsveç ve Türkiye’de görüldü.