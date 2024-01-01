TESK Başkanı Palandöken: 2023 yılı esnafın beklediği gibi geçmedi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2023 yılına ilişkin yaptığı değerlendirmede, yılın esnafın beklediği gibi geçmediğini söyledi. Esnaf ve sanatkarların zor bir yılı geride bıraktığını belirten Palandöken, 2024’te esnaf için yeni düzenlemeler getirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Palandöken, devamında şunları kaydetti: “2023 yılında ülkemiz adeta doğal afetlerle sınandı. 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen depremler, sel ve su baskınları gibi doğal afetler maalesef maddi ve manevi büyük kayıplara yol açtı. Dolayısıyla 2023 yılı esnaf ve sanatkarlarımızın beklentileri doğrultusunda gerçekleşmedi. Yaşanan felaketlerin de etkisiyle ekonomik anlamda zor bir yılı geride bıraktık. Esnafımızın en büyük sorunu olan haksız rekabet bir türlü önlenemedi. Perakende Yasası’ndaki değişiklik çalışmaları yeni yılda neticelendirilmeli. Perakende Yasası yalnızca esnafı değil vatandaşı da fahiş fiyatlardan koruma yasasıdır. Bu da aynı zamanda enflasyona mücadele ve ekonomimizin korunması demektir.”

“Esnafın prim gün sayısı mutlaka düşürülmesi gerekiyor”

Ülke genelinde 2 milyonu aşkın esnaf ve sanatkarın 2024’ten beklentilerini anlatan Palandöken, Perakende Yasası’nın esnafın ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Yeni yılda esnafın prim gün sayısının da mutlaka düşürülmesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, şöyle konuştu: “Bağ-Kur’lu esnaf ve sanatkarların 9 bin olan prim günü sayısının 7 bin 200 güne düşürülerek eşitleme müjdesi binlerce esnaf ve sanatkarımızı sevindirmişti fakat henüz hayata geçirilmedi. Sosyal Güvenlikteki norm birliği yani prim günü eşitleme müjdesi yeni yılda hayata geçirilmeli. Bununla birlikte vergi dairesine kayıt olmuş fakat Bağ-Kur’a kayıt olmamış esnafımız da emekli olabilmek için müjdeli haber bekliyor. Aynı zamanda staj mağdurlarının staj döneminin emekliliğe sayılması çok sayıda kişinin yüzünü güldürerek mesleki eğitimin prestijini artırır ve esnafın önemli sorunlarından ara eleman açığı kapanabilir. Öte yandan sigorta primlerini düzenli ödeyen esnafa verilen devlet desteğinin oranı yeni yılda artırılmalı. Bağ-kur emekli aylıklarına düzenleme yapılarak emekli esnafımız rahatlatılmalı.”

“Esnafımızın girdi maliyetleri her geçen gün artıyor”

Yüksek enflasyonla birlikte esnafın girdi maliyetlerinin gün geçtikçe arttığına dikkati çeken Palandöken, “Yeni yılda asgari ücrete yapılacak düzenleme en başta esnafın işçi maliyetine yansıyacak. Öte yandan artan kiralar, elektrik, su, doğal gaz faturaları, vergiler ve akaryakıt fiyatları ile birlikte esnafımızın girdi maliyetleri her geçen gün artıyor. Yeni yılda kamu ve özel bankalar artık elini taşın altına koyarak esnafımıza düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkanı sağlanmalı. Böylece esnafımız rahatlar ve piyasaya canlılık gelir. Bununla birlikte POS cihazlarının işletim giderleri, komisyon oranları ve 45 günü aşan geri ödeme süreleri nedeniyle maliyetler esnafın kazancını aşmaya başladı. POS komisyon oranlarına mutlaka tavan fiyat uygulaması getirilmeli.” diye konuştu.