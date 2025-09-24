TESK Başkanı Palandöken’den Bağ-Kur primi açıklaması: Çalışan emekli olabilecek, esnaf bekleyecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın prim gün sayısı ile ilgili açıklamasının sevindirici olduğunu dile getiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, düzenleme ile norm birliğinin sağlanmasını beklediklerini söyledi.

"Esnaf büyük bir yükün altına girdi"

Palandöken, “Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu’yla ilgili yapılan çalışmalar var. Çalışma Bakanlığı da bu konuda adım attı. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız seçim döneminde de aynı şeyleri söylemiş ve bu konuda haksızlık olduğunu dile getirmişti. Kanun çıktığı zaman da norm birliği sağlanması için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kurulmasının asıl amacı buydu. Emekli Sandığı memurlar için, işçiler için SSK, bir de Bağ-Kur’lular için sistem kuruldu. Şimdi, Bağ-Kur’lular kim? Kendi primini cebinden ödeyenler. İşçilerinki kim ödüyor? Çalıştığı müessese. Emekli Sandığı ise memurun sosyal güvenlik primlerini ve emekli aylıklarının düzenlenmesiyle ilgili yükümlülüklerini karşılıyor. Ama esnaf bildiğiniz üzere, pandemi akabinde ekonomik kriz ve ülkemizin yaşadığı yüzyılın en büyük depremiyle birlikte büyük bir yükün altına girdi” dedi.

“Norm birliğinde eksiklik var"

Sosyal güvenlik kurumunun norm birliğinde bir hakkaniyetsizlik olduğunu dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu süreçte bir de EYT çıktı. EYT’de ne oldu? Yanında çalışan 7 bin 200 günden emekli oldu. Ama işveren, yani kendi işini yapan Bağ-Kur’lu, 9 bin günden emekli olabiliyor. Burada bir hakkaniyetsizlik var. Norm birliğinde bir eksiklik söz konusu. Bağ-Kur’lular geniş bir şemsiye altında: ticaret erbabı, avukatlar, serbest meslek sahipleri, esnaflar, doktorlar… İşveren olduğunuz zaman mecburen Bağ-Kur’lu oluyorsunuz. Ancak ortada haksız bir ödeme sistemi var. Biz diyoruz ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi Prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e indirilmesi lazım. Sayın Bakan’ın açıklamaları da bu yönde. Gerçekten güzel bir açıklamaydı, teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

"Esnafın mağduriyeti giderilecek"

Prim gün sayısı ile ilgili düzenlemenin Meclis açılır açılmaz gündeme alınması gerektiğini belirten Palandöken, “Bildiğiniz üzere hükümetin bir tedbirler paketi var. Birinci eylem planı, ikinci eylem planı, üçüncü eylem planı… Bu düzenlemenin de 2026 yılında inşallah gerçekleşmesi bekleniyor. Böylece hem esnafın mağduriyeti giderilecek hem de devletin kazancı artacak. Sosyal güvenlikte norm birliği de sağlanmış olacak. Yoksa adil olmayan bir uygulama devam edecek. Çünkü yanınızdaki çalışan emekli olabilecek ama siz işveren olarak emekli olamayacaksınız. Bu bir haksızlık ve herkes de bunun farkında. Tahmin ediyorum ki bu mağduriyet gündeme alınıp 2026’dan itibaren uygulanırsa herkes çok daha mutlu olacak. Böylece bekleme sürelerindeki adaletsizlik de ortadan kalkmış olacak” şeklinde konuştu.