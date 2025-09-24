Esnaf zor durumda! Restoranlardan para ödemeden kaçanların sayısı artıyor

Türkiye, son günlerde restoranlarda yiyip içip, hesap ödemeden kaçanları konuşuyor. Son 1 haftada olayların sayısı 4’e çıktı. Hesap ödemeden kaçmanın cezasının olmaması başka bir tartışmayı da alevlendirdi.

4 ilde benzer olaylar yaşandı

Kimi türlü yalanlar söyledi, kimi hiçbir şey demeden uzaklaştı. Gittikleri restoranlarda yiyip içtiler sonra da hesabı ödemeden kaçtılar. İstanbul, Çanakkale, Bursa ve Bodrum'da peş peşe benzer olaylar yaşandı.

Yediler, içtiler sonra kayıplara karıştılar

Çanakkale Bozcaada'da akşam yemeği yiyen iki müşteri, 8 bin liralık hesabı ödemeden kaçtı. İkili önce işletmeye sahte dekont gösterdi ardından da bankamatikten nakit para çekme bahanesiyle dışarı çıktı. Ardından da koşarak kayıplara karıştı.

Kredi kartını arabada unuttum yalanıyla kaçtılar

Bursa'da eşi ve bebeğiyle restorana gelen bir adam, yemek yiyip çayını içti. Kredi kartını arabada unuttuğunu bahane eden çift restorandan uzaklaştı.

Kahvaltının serpmesini istedi, ödemeden gitti

İstanbul Kadıköy'de de benzer bir olay yaşandı.Serpme kahvaltı söyleyen bir çift yemeklerini yedikten sonra hesabı ödemeden gitti.

Bodrum'da silah çekildi

Son olarak Bodrum'da da bir kafeteryada hesabı ödemeden kaçan üç müşteriyle ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Şüphelilerden biri tartışma sırasında çalışanlara silahla saldırdı. Olayda yaralanan olmadı, zanlılar yakalanarak gözaltına alındı.

Hesap ödemeden kaçmanın cezası var mı?

2004'de değişen Türk Ceza Kanunu ile birlikte hesabı ödemeden kaçmanın eğer yazılı bir kanıtı yoksa kanunda bir karşılığı yok. Yani hırsızlık sayılmıyor.

Durumu NTV’den Tuana Çiftçi’ye değerlendiren avukat Mustafa Zafer, mevcut yasal düzenlemeye göre, TCK'nın ilgili maddesine göre ceza verilmesi olanaklı değil." dedi.

Önceki yasa bugün yürürlükte olsaydı, söz konusu kişilerin 15 günden 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini anlatan Zafer, "Ne kadar hesap geldiyse onun 10 katı kadar adl para cezasına hükmedilebilecekti. Ancak bu durum TCK'da artık yer almıyor." ifadelerini kullandı.

Peki işletmeler hangi hukuki yollara başvurabilir?

Hukukçular, restoran işletmecilerinin söz konusu kişiler hakkında alacak davası ya da icra takibinde bulunma hakkı olduğunu söyledi.