  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Ticaret Bakanlığı’ndan uzlaşma hamlesi: Cezalar için komisyonlar kurulacak
Takip Et

Ticaret Bakanlığı’ndan uzlaşma hamlesi: Cezalar için komisyonlar kurulacak

Ticaret Bakanlığı ceza kesilen şirketler için uzlaşma kapısını aralıyor. Bakanlık, tüketicinin korunmasına yönelik uygulanan idari para cezalarında, uzlaşma taleplerinin incelenip karara bağlanabilmesi için ticaret il müdürlükleri bünyesinde komisyon oluşturulmasına imkan tanınacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ticaret Bakanlığı’ndan uzlaşma hamlesi: Cezalar için komisyonlar kurulacak
Takip Et

Ticaret Bakanlığınca, tüketicilerin korunması kapsamında uygulanan idari para cezalarına ilişkin uzlaşma taleplerinin değerlendirilmesi için ticaret il müdürlükleri bünyesinde komisyon kurulabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı

Bakanlık tarafından hazırlanan, "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Uzlaşma komisyonları kurulacak

Buna göre, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında uygulanan idari para cezalarına ilişkin uzlaşma taleplerinin değerlendirilmesi amacıyla gerekli görülen hallerde, Bakanlıkça ticaret il müdürlükleri bünyesinde komisyon kurulabilecek.

Yetki alanı ile sınırı Bakanlık tarafından belirlenecek

Komisyon, ticaret il müdürü başkanlığında, il müdürlüğü personeli arasından, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün uygun göreceği 2 kişi olmak üzere, toplam 3 üyeden oluşabilecek ve uzlaşma komisyonlarının görev ve yetki alanı ile sınırı, Bakanlık tarafından belirlenecek.

Ticaret il müdürlükleri devreye girecek

Komisyonların sekretarya hizmetleri, merkez teşkilatında Genel Müdürlük, taşra teşkilatında ise ilgili ticaret il müdürlükleri tarafından yerine getirilecek.

Söz konusu yönetmelik, 1 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek.

Bakan Bolat’tan Temu ve Aliexpress'e uyarı: Kurallara uymazsanız yaptırım varBakan Bolat’tan Temu ve Aliexpress'e uyarı: Kurallara uymazsanız yaptırım varEkonomi
Kapasite kullanımı 5 yılın dibinde yükselişe geçtiKapasite kullanımı 5 yılın dibinde yükselişe geçtiEkonomi

 

Ekonomi
ASO Başkanı Ardıç: Hedeflerdeki yüksek sapma güvenilirliği zayıflatıyor
ASO Başkanı Ardıç: Hedeflerdeki yüksek sapma güvenilirliği zayıflatıyor
Turizm devleri denetime takıldı! Tatil ve tur ihlallerinde 30 firmaya ceza yağdı
Turizm devleri denetime takıldı! Tatil ve tur ihlallerinde 30 firmaya ceza yağdı
Almanya’da Türk döneri ile ilgili tartışmalar büyüyor! UDOFED iddialara yanıt verdi
Almanya’da Türk döneri ile ilgili tartışmalar büyüyor! UDOFED iddialara yanıt verdi
Esnaf zor durumda! Restoranlardan para ödemeden kaçanların sayısı artıyor
Esnaf zor durumda! Restoranlardan kaçanların sayısı artıyor
Güven endeksi hizmet sektöründe azaldı, perakende ve inşaat sektörlerinde arttı
Güven endeksi hizmet sektöründe azaldı, perakende ve inşaat sektörlerinde arttı
Reel kesime güven iki ay öncesine döndü
Reel kesime güven iki ay öncesine döndü