  3. Balıkesir depremleri neden durmuyor? Prof. Dr. Üşümezsoy'dan dikkat çeken açıklamalar
Balıkesir depremleri neden durmuyor? Prof. Dr. Üşümezsoy'dan dikkat çeken açıklamalar

Balıkesir'de 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından kentte artçı sarsıntılar devam ederken gece saatlerinde 4.5 büyüklüğünde yeni bir artçı meydana geldi. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy depremlerin durmamasının nedenini açıkladı.

Balıkesir’de 10 Ağustos’ta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilerek büyük paniğe yol açan 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor.

"200 kilometrelik bir yüzey yırtıldı"

Depremler devam ederken Sözcü TV'de Özlem Gürses'in programına katılan deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, depremlerin durmamasının nedenini açıkladı:

"Beklenmeyen bir bölge olmasına karşın daha önce Balıkesir Sındırgı’yı altını çizerek işaret etmiştim. Sındırgı'daki depremler neden bitmiyor söyleyeyim.

Bu bölgenin 600 metre kadar güneyinde bir dağ var. Bu dağın üstünde bir fay var. Geçen ay meydana gelen 6.1'lik depremde yaklaşık 200 kilometrelik bir yüzey yırtıldı. Bu alan üstünde küçük fay hatları mevcut. Olan bu depremlerin sebebi o fay hatlarından kaynaklanıyor."

