TESK Genel Başkanı Palandöken: Girişimciliğin önündeki en büyük engel yüksek faiz ve finansmana erişim

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, girişimciliğin önündeki engellerin kaldırılmasının önemine dikkat çekerek, esnaf ve sanatkârların çıraklıktan ustalığa geçiş sürecinde kendi işletmelerini kurabilmeleri için desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Girişimcilerin en büyük sorununun finansmana erişim ve yüksek kredi faizleri olduğunu belirten Palandöken, bu durumun iş kurma maliyetlerini artırarak yeni işletmelerin açılmasını zorlaştırdığını ifade etti. Esnaf ve sanatkârların rekabet gücünün artırılmasının büyük önem taşıdığını söyleyen Palandöken, bu kesimin girişimcilik açısından adeta bir okul niteliğinde olduğunun unutulmaması gerektiğini dile getirdi.

"Girişimcilik, ülkenin ekonomik temel taşlarından biridir"

Bendevi Palandöken, girişimciler için finansmana erişimin kolaylaştırılmasının yeni işletmelerin kurulmasına ve ekonomik büyümeye olumlu katkı sağlayacağına değindi. Palandöken, “Esnaf ve sanatkâr, toplumun en duyarlı kesimlerinden biridir. Bulunduğu alandaki gelişmeleri takip eder, girişimcilik hikâyelerini başkalarına öğretir ve yeni girişimcilerin önünü açmak için destek olur. Bu yüzden girişimcilik, gerçekten ülkenin ekonomik temel taşlarından biridir. Uluslararası piyasada girişimciliğin önündeki engellerin kaldırılması için yapılan çalışmaların ülkemizde de teşvik edilmesi önemlidir. Küçük sanayi sitelerindeki esnaf ve sanatkârların çalıştıkları alanlarda girişimcilik ile ilgili bilgi ve becerilerinin artırılması, aynı zamanda finansal destek sağlanması, istihdama olumlu katkılar sunacaktır." dedi

"Yeni teşviklerin sağlanması girişimcilik ruhunu güçlendirir"

Palandöken, "Kredi faizlerinin düşürülmesi ve maliyet girdilerinin azaltılması, yeni teşviklerin sağlanması girişimcilik ruhunu güçlendirecektir. Böylece, ülkemizde hem istihdam sorunu çözülecek hem de kalifiye ara eleman yetiştirme konusunda yaşanan sıkıntılar giderilecektir. Aynı zamanda, müteşebbis iş insanlarının yetişmesi için büyümenin önündeki engeller kaldırılmalı ve çalışma hayatında önemli yerlere gelmeleri sağlanmalıdır” diye konuştu.