TESK’ten yılbaşı öncesi sahte içki uyarısı! Palandöken: Alkollü içeceklerdeki yüksek vergi katkı sağlıyor

Yılbaşı öncesinde sahte içkiden ölenlerin sayısı artıyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Alkollü içeceklerde sahtecilik ölümleri artırıyor. Yılda yaklaşık 500 kişinin hayatını kaybettiğini dikkat çeken Palandöken, “Ailelere, canlara yazık oluyor” dedi.

“Metil alkol için takip sistemi getirilmeli”

TESK Başkanı Palandöken, son 10 yılda 15 milyon litre sahte içki ele geçirildiğini hatırlatan Palandöken, denetimlerin artırılması gerektiğini söyledi. Palandöken, “Devlet olarak bu sanayide kullanılan bu metil alkolü, kimlere verildiğinin takip sistemi ile takip edilmesi lazım. Açık ve kapalı içki satılan noktalarda ciddi bir denetim belki de bu ölümlü vakaların birçoğunun önüne geçilebilecek en önemli tedbirlerden bir tanesidir” dedi.

“Devlet sahte içki nedeniyle milyarlarca liralık kayıp yaşıyor”

Palandöken, sahte içki nedeniyle devletin yaklaşık 10 milyar liralık bir kayıpla karşı karşı karşıya olduğunu belirterek alkollü içeceklere uygulanan yüksek vergilerin de buna katkı sağladığını söyledi. Palandöken, “Fiyatların yükselmesi, ölümcül vakaların artmasına destek oluyor. En önemli şey insanların sağlığıdır” dedi.