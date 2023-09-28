THY ile China Eastern Havayolları iş birliği anlaşması imzaladı

Pandemi sonrası Türkiye ile Çin pazarının toparlanmasının ardından China Eastern Havayolları, İstanbul'a sefer düzenleme kararı aldı. Bu karar ve yapılan görüşmeler doğrultusunda China Eastern Havayolları bugün ilk seferini gerçekleştirdi. Şangay-İstanbul hattında gerçekleşecek uçuşlar, haftalık 3 frekans olarak karşılıklı icra edilecek.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, iki havayolu arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve genişletilmesi mutabakatına varıldı. Bu çerçevede, iki havayolu arasındaki mevcut Özel Prorasyon Anlaşması'nın verimliliği artırılacak ve gerekli izinlerin alınmasının ardından daha büyük adımların atılacağı öğrenildi.

"Çin pazarında büyümemizi sağlayacak gerekli aksiyonları almaya devam edeceğiz"

İmzalanan anlaşmanın ardından THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, ‘THY'nin bugün sahip olduklarıyla yetinmeyen, butikten zirveye başarı yolculuğu kapsamında mevcut uçuş ağı ve iş birlikleriyle önemli bir şirket haline geldiğini açıklayarak Çin Halk Cumhuriyeti seferlerinin Şangay, Guanzo ve Pekin'de haftalık 7'şer frekans olarak devam ettiğini belirten Ekşi, şöyle konuştu. "Seferlerimize ek olarak bölgedeki ortaklarımız ile iş birliklerimiz doğrultusunda Çin pazarında büyümemizi sağlayacak gerekli aksiyonları almaya devam edeceğiz. Dolayısıyla, bu bölgede sadece kendi operasyonlarımıza odaklanmayacak, her bir ortağımızın bizimle birlikte büyümesini sağlayacak tüm adımlara öncülük edeceğiz. China Eastern Havayolları ile imzaladığımız mutabakat anlaşmasının da altını çizdiği üzere Türk Hava Yolları, kapasitesinin ötesini hedefleyecek."

"Taraflar gelecekte iş birliğini daha da güçlendirecektir"

China Eastern Havayolları üst yönenitcisi (CEO) Li Yangmin ise China Eastern Havayolları'nın Şangay'dan Türkiye'ye havacılık hizmetinin açılması, iki ülke arasındaki ticareti ve istihdamı daha da kolaylaştıracağını açıklarken İki havayolu arasındaki iş birliğinin iyi bir temele sahip olduğunu kaydeden Yangmin, "Bu mutabakatın imzalanmasıyla taraflar gelecekte iş birliğini daha da güçlendirecektir. Ortak bir gelecek için yer hizmetleri ve uçuş ağı alanlarında iş birliği yapmayı ve geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.