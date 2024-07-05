Ticaret Bakanlığı açıkladı: İşte illerin haziran ayı ihracat sıralaması

Ticaret Bakanlığı, 2024 Haziran ayı itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre, faaliyet illerine göre ihracat istatistiklerine ilişkin temel verileri açıkladı.

2024 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta; İstanbul yüzde 17,7 azalış ve 4 milyar 31 milyon dolarla birinci sırada yer aldı:

Açıklanan sıralama şöyle:

İstanbul %17,7 azalış ve 4 milyar 31 milyon dolarla birinci sırada,

Kocaeli %8,8 azalış ve 2 milyar 231 milyon dolarla ikinci sırada,

İzmir %19,0 azalış ve 1 milyar 555 milyon dolarla üçüncü sırada

Bursa %21,0 azalış ve 1 milyar 263 milyon dolarla dördüncü sırada,

Ankara ise %9,7 artış ve 978 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.

2024 yılı Haziran ayında en fazla ihracat yapan ilk üç il sırasıyla İstanbul, Kocaeli ve İzmir oldu.

İstanbul en çok kıymetli taşlar ihraç etti

İstanbul'da en fazla ihracat, 568 milyon 205 bin dolar ile kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslında yapılırken bu faslı sırasıyla 439 milyon 718 bin dolarla 61 örme giyim eşyası ve aksesuarı ve 400 milyon 23 bin dolar ile kazanlar, 400 milyon 23 bin dolarla da makinalar faslı takip etti.

Kocaeli en fazla ihracatı, motorlu kara taşıtları faslını 715 milyon 553 bin dolar ile yaparken bu faslı sırasıyla 303 milyon 951 bin dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar faslı ve 161 milyon 777 bin dolarla elektrikli makine ve cihazlar faslı takip etti.

İzmir'in ihracatı

İzmir en fazla ihracatı mineral yakıtlar, mineral yağlar faslında 374 milyon 530 bin dolar ile yaptı ve bu faslı sırasıyla 170 milyon 101 bin dolarla demir ve çelik faslı ve 134 milyon 145 bin dolarla kazanlar, makinalar faslı takip etti.

2024 yılı Haziran ayında en fazla ihracat yapan ilk üç ilin ülkelere göre dağılımına bakıldığında; İstanbul ili en fazla ihracatı 375 milyon 76 bin dolar ile Almanya'ya yaptı. Bu ülkeyi sırasıyla 227 milyon 269 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri ve 191 milyon 487 bin dolarla Amerika Birleşik Devletleri takip etti.

Kocaeli en çok İngiltere'te ihraç etti

Kocaeli en fazla ihracatı 244 milyon 802 bin dolar ile İngiltere'ye yaparken bu ülkeyi sırasıyla 141 milyon 122 bin dolarla Almanya ve 134 milyon 631 bin dolarla Slovenya takip etti.

İzmir ise en fazla ihracatı Amerika Birleşik Devletleri'ne 224 milyon 926 bin dolar ile gerçekleştirdi ve bu ülkeyi sırasıyla 138 milyon 828 bin dolarla Almanya ve 118 milyon 656 bin dolarla Hollanda takip etti.

Artışın olduğu iller

Geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış incelendiğinde sırasıyla;

Mersin 137 milyon dolarlık artışla birinci il,

Hatay 108 milyon dolarlık artışla ikinci il,

Çorum 107 milyon dolarlık artışla üçüncü il,

Ankara 87 milyon dolarlık artışla dördüncü il,

Afyonkarahisar ise 46 milyon dolarlık artışla beşinci il oldu.