Mehmet Şimşek: Yatırımcı ilgisi artmaya ve CDS risk primimiz gerilemeye devam ediyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomideki son tabloya ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'nin risk primi ve borçlanma maliyetlerindeki düşüşe vurgu yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon süreciyle birlikte borçlanma maliyetlerindeki gerilemeye dikkat çekti.
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:
"Borçlanma faiz oranlarımız düşüyor. Programımız sayesinde ülkemize yatırımcı ilgisi artmaya ve CDS risk primimiz gerilemeye devam ediyor.
Azalan risk primi ve gerileyen enflasyon beklentileriyle hazine tahvil faizleri düşüyor.
2 yıl vadeli TL cinsi gösterge tahvilin faizi marta göre yaklaşık 1000 baz puan geriledi.
5 ve 10 yıl vadeli dolar cinsi tahvillerin faizi ise nisandan bu yana yaklaşık 50 baz puan düştü.
Dezenflasyon sürecinde daha da iyileşecek makro göstergelerimizle birlikte borçlanma maliyetlerimiz düşüşünü sürdürecek ve kamu maliyesindeki olumlu görünüm güçlenecektir."
Borçlanma faiz oranlarımız düşüyor.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 5, 2024
Programımız sayesinde ülkemize yatırımcı ilgisi artmaya ve CDS risk primimiz gerilemeye devam ediyor.
Azalan risk primi ve gerileyen enflasyon beklentileriyle hazine tahvil faizleri düşüyor.
2 yıl vadeli TL cinsi gösterge tahvilin faizi… pic.twitter.com/S4i0POgSft