Son dakika... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yüzde 25 kira zam sınırıyla ilgili açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük'te gündemdeki gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tunç, Eylem Tok ve oğlunun ABD'de yakalanmasıyla ilgili, "İade taleplerimizi gönderdik, tutuklama gerçekleşti. Tutuklama devam ediyor, Türkiye'ye gönderileceğini umut ediyoruz" dedi.

Kira zam sınırı ne olacak?

Tunç, sona eren kirada yüzde 25 zam sınırıyla ilgili, "1 Temmuz itibarıyla kira düzenlemesi sona erdi. 2022 ve 2023 yıllarında uzatılmıştı. Meclis'in takdirinde olan bir husus. 1 Temmuz itibarıyla böyle bir düzenleme de gerçekleşmedi. Enflasyonu düşürme hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda bu tür sınırlamalara gerek kalmadan kendi mecrasında yürüyecektir. Kira miktarının nasıl artırılacağı da düzenlemelerle belirleniyor" diye konuştu.