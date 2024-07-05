Şarkıcı Haluk Levent hastaneye kaldırıldı... İşte sağlık durumu

Şarkıları ve yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Haluk Levent, sevenlerini korkuttu. Levent’in dün akşam hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

MuhabirOnline’da yer alan habere göre; Haluk Levent’in dün Antalya Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleştirdiği konserin ardından gece saatlerinde göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleri yaşadığı öğrenildi. Levent, belirtilerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sağlık durumu nasıl?

Tedavi gören ünlü şarkıcının hala hastanede olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu iddia ediliyor. Levent, kişisel sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.