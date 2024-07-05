Alkole büyük zam! Rakı, cin, votka fiyatları zamlandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 6 aylık üretici enflasyonu rakamlarını açıklamasının ardından, akaryakıt, alkollü içkiler ve tütün mamullerinde özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları arttı.

Bu artışla birlikte, içki markaları da ÖTV zammının yanına kendi zamlarını ekledi.

70'lik rakının fiyatı

Açıklanan fiyatlara göre, 70’lik rakıya bugün itibariyle tam 150 TL zam geldi. Böylece fiyatları markasına ve türüne göre değişmekle birlikte standart bir 70'lik rakı 925 TL oldu.

Votka ve cin

Yeni fiyatlarla birlikte 70'lik votka 619 TL'ye, 70'lik cin ise 679 TL'ye yükseldi.

Geçtiğimiz günlerde haziran ayı enflasyon verileri açıklanmış, alkollü içki, akaryakıt ve tütün mamullerinde ÖTV üretici enflasyonu oranında otomatik olarak güncellenmişti.

Otomatik ÖTV zammına bağlanan alkol, tütün ve akaryakıt ürünlerinin ÖTV’sine yapılacak artış oranı ilk altı aylık ÜFE oranında yani yüzde 19,49 oldu.

Gelen ÖTV artışı ile birlikte 70'lik rakının üretici zammı hariç ortalama satış fiyatının 853 TL olması bekleniyordu. Ancak bugün itibariyle üretici firmalar ÖTV zammına kendi zamlarını da ekleyerek satış fiyatını 925 TL'ye kadar çıkardı.

Öte yandan enflasyon rakamlarının ardından gelen otomatik ÖTV zammı ile birlikte dün akaryakıt fiyatları artmış, litrede motorine 2 lira 7 kuruş, benzine 2 lira 21 kuruş, otogaza 95 kuruş zam gelmişti. Ayrıca sigara fiyatları da zamlandı.