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TİGEM, ihaleyle küçükbaş hayvan satışını yapacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü, toplam 2 bin 300 baş Bafra ırkı küçükbaş hayvanın ihaleyle satışını gerçekleştirecek.

Haber Merkezi
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TİGEM, ihaleyle küçükbaş hayvan satışını yapacak
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre, reforme erkek kuzu cinsi, Bafra ırkı 2 bin 300 küçükbaş hayvan açık artırma usulüyle canlı kilogram üzerinden satılacak.

İhale, 26 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'te Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğünün toplantı salonunda 4 parti halinde düzenlenecek.

Geçici teminat tutarı, birinci partideki tahmini canlı ağırlığı 45 kilogram olan 575 küçükbaş için 452 bin 812,50 lira, ikinci partideki canlı ağırlığı tahmini 45 kilogram olan 575 küçükbaş için yine 452 bin 812,50 lira, üçüncü partideki tahmini 40 kilogramlık küçükbaş için 402 bin 500 lira, dördüncü partideki tahmini 35 kilogramlık küçükbaşlar için de 342 bin 125 lira olarak belirlendi.

İhale şartnamesi, TİGEM'in Ankara'daki adresinde veya Gökhöyük Tarım İşletmesinde görülebilecek.

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