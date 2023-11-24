TİM Başkanı Gültepe: Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına katacağız

Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) düzenlendiği Türkiye Innovation Week'e (Türkiye İnovasyon Haftası'na) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve çok sayıda davetli katıldı.

Gültepe, Türkiye İnovasyon Haftası’nın 10. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 30. ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yaşını aynı anda kutladıklarını söyledi.

Türkiye'nin küresel inovasyonda fark oluşturduğunu belirten Gültepe, şunları kaydetti:

"Son 20 yılda nasıl ki Türkiye’nin ihracatı 6 kat, ihracatçı sayısı 4 kat arttıysa, 2053’te de ihracatı 4 kat, ihracatçı sayısı da 3 kat artmış olacak. Bütün bunlar daha çok üretimle, daha çok yatırımla, daha çok inovasyonla olacak. Bu sebeple, Türkiye İnovasyon Haftası’na büyük önem veriyoruz. Bu büyük buluşmada yavaş değişime yer yok, hızlı dönüşüme imkan var. Ülkemizin inovasyon odaklı ihracat artışını desteklemek ve inovasyon kültürünü geliştirmek adına çıktığımız bu yolda, 10. yılımızı sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. 10 yılda, 500 binden fazla katılımcıyı etkinliğimizde ağırladık. İnovaLİG, İnoSuit, İnovaTİM, TİM-TEB Girişim Evlerimiz’le her sektörde, her ölçekte inovasyonu destekledik. Geçtiğimiz yılki etkinliğimizle, dünyanın en saygın organizasyon ödüllerini kazandık. 10. yılında, İnovasyon Haftamıza özel ilk kez olarak, hızlandırılmış inovasyon maratonunu başlattık. Türkiye İnovasyon Haritasıyla İnovasyon ve İhracat Raporunu hazırladık. Girişimcilik ekosisteminin buluşma noktası İnovaZon’u açtık. Türkiye’nin Girişimcileri Yarışması’nı düzenledik. Cumhuriyetimizin 100. yılına özel Türkiye’de İhracatın Yolculuğu Sergisini açtık. Dünyanın geleceğini şekillendirecek 10 mega konu başlığı belirledik. 137 konuşmacı, 112 stant ve sergi alanıyla, dolu bir içerik bizleri bekliyor."

"Gençlerle beraber Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına katacağız"

Gültepe, bu toprakların tarih boyunca yeni şeyler söylemek için can atan girişimci insanların yurdu olduğunu belirtti.

Gençlerle beraber, Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına katacak Türkiye'nin yüz akı ihracatçılarının olduğunun altını çizen Gültepe, İnovaLİG şampiyonlar arasında, AR-GE’ye en fazla pay ayıran şirketler ve inovasyon hamlesiyle katma değerli ihracat yapan firmaların olduğunu açıkladı.

Gültepe, fikrin inovasyona, inovasyonun ürüne, ürününse ihracata dönüştüğünü hatırlatarak tüm bunların neticesinde, sanayi bakanlığıyla takip ettikleri Küresel İnovasyon Endeksi’nde büyük ilerleme kaydettiklerini söyledi.

10 yılda, 35 basamak yükseldiklerini belirten Gültepe, "İhracatımız içinde yüksek teknoloji ürünlerinin payını yüzde 3,5 seviyesinden yüzde 10’a çıkarma arzusundayız. Bu hedeflere ulaşma noktasında katkı sağlayacak Türkiye İnovasyon Haftası’na dair büyük hayallerimiz var." dedi.

Gültepe, "Etkinliğimizi önümüzdeki 10 yılda yakın coğrafyamızın, hatta Avrasya’nın en büyük inovasyon buluşmasına dönüştürmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İftiharla belirtmek isterim ki bilişim sektöründe artık Türkiye'miz Şampiyonlar Ligi'nde yer almaktadır. Bu alanda ihracatımız geçen sene 3 milyar dolara ulaşmıştı. Önümüzdeki beş yıllık süre zarfında bilişim sektöründeki ihracatımızın dört katı kadar artması hedeflenmektedir." dedi.

Bolat, "Türkiye Innovation Week/Türkiye İnovasyon Haftası" kapsamında Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni ve Stratejik Partnerler Plaket Takdimi Töreni'nde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen “Türkiye İnovasyon Haftası” vesilesiyle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin girişimci ruhunun ve yenilikçi kapasitesinin bir göstergesi olan Türkiye İnovasyon Haftası ve benzeri faaliyetler sayesinde, AR-GE faaliyetleri, teknoloji gelişimleri ve inovatif çözümlerle dünyaya örnek olduğunu dile getiren Bolat, bilgi ve tecrübeyi paylaşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedefine yakışır şekilde Türkiye'nin teknolojik ve fikri kapasitesinin gelişmesine katkıda bulundukları ifade etti.

Türkiye'de 21 yıldan bu yana uygulanan doğru politikalar, istikrarlı yönetim ve iş dünyasının katkıları ve milletin her bir ferdinin alın ve akıl terleri sayesinde Türkiye olarak büyük bir başarı hikayesi yazıldığını belirten Bolat, "Allah'a şükürler olsun ekonomimiz 21 yıldan bu yana yılda ortalama yüzde 5,4 oranında büyümeyi başardı. Ve son 12 çeyrektir de kesintisiz büyümekte ve istihdam sağlamaktadır. Dünya ekonomisinde bu yıl yaşanan büyük bir durgunluk ve dünya ticaretindeki büyük bir gerilemeye rağmen Türkiye'mizin ihracatındaki artış eğilimi de devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

"Orta ve orta yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payı yüzde 40 buçuk oldu"

Türkiye'nin mal ihracatını son 20 yılda 7,5 kat artışla 2022 sonunda 254 milyar dolara çıkararak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını anımsatan Bolat, şöyle devam etti:

"2021 yılında dünya ihracatından yüzde 1 pay almayı başaran ülkemiz 2023 yılında bu rakamı yüzde 1,03’e yükseltmeyi de başardı. İnşallah bu yıl sonunda Orta Vadeli Program (OVP) tahminimiz olan 255 milyar doları geçeceğiz. Burada dikkat çekici bir husus olarak katma değerli ve yüksek teknolojili ihracatımızın üzerinde durmak istiyorum. 2002 yılında orta ve orta yüksek teknolojili ürünlerin ihracatımızdaki payı yüzde 30 iken, 2023’ün ilk 10 ayı itibarıyla bu rakamı 80 milyar dolar ile yüzde 40,5'lik bir paya yükseltmeyi başardık. İnovatif sektörlerle sürdürülebilir ihracata katkı sağlaması bakımından son derece önemli olan ve cari dengemizde önemli katkılar sağlayan hizmetler ihracatındaki tablo da bizleri sevindirmektedir."

"Bilişim sektöründe artık Türkiye'miz Şampiyonlar Ligi'nde yer almaktadır"

Ticaret Bakanı Bolat, dünyada yaşanan hızlı dönüşümle birlikte yeni nesil teknolojilerin ve yazılımların ön plana çıkmaya başladığını ve bu noktada bilişim hizmetlerinin, ithal girdi oranının ve başlangıç sermayesinin düşük olması ile katma değeri en yüksek sektörler arasında yer aldığını bildirdi.

Türkiye'nin bilişim alanında yazılım, dijital oyun, yapay zeka, siber güvenlik, akıllı şehirler, haberleşme gibi pek çok alanda oldukça rekabetçi ve yenilikçi ürünler ve çözümler sunduğuna dikkati çeken Bolat, "Bu alanda dünya devleri arasında giderek yer almaya başladıklarına memnuniyetle şahit oluyoruz. İftiharla belirtmek isterim ki bilişim sektöründe artık Türkiye'miz Şampiyonlar Ligi'nde yer almaktadır. Bu alanda ihracatımız geçen sene 3 milyar dolara ulaşmıştı. Önümüzdeki beş yıllık süre zarfında bilişim sektöründeki ihracatımızın dört katı kadar artması hedeflenmektedir." dedi.

"Türkiye'miz Anadolu'nun girişimciliğini ve inovasyon ruhunu somut eserlerle taçlandırmayı başarmıştır"

Savunma sanayindeki gelişmelere de değinen Bolat, şunları kaydetti:

"Türkiye'miz artık kendi savaş gemilerini yapan, insansız hava taşıtları ve hava taşıtlarının aksam ve parçalarını üreten, katma değerli üretim için gerekli olan makineleri üretebilen, birçok yüksek katma değerli ve teknolojili ürünlerin üretimini ve ihracatını başarabilen bir ülke konumuna ulaşmıştır. Savunma sanayimizin son yıllarda büyük bir ivmeyle büyümekte olduğunu memnuniyetle görmekteyiz. 2022 yılında 4,4 milyar dolara ulaşan ve kendi ihtiyaçlarımızın yüzde 80’ini karşılamayı başardığımız savunma sanayimizde, bu yıl sonuna kadar 6 milyar dolarlık ihracatı başarmış olacağız. 2028 hedefimiz ise 11 milyar dolara ulaşmak. Allah'a şükür 60 yıllık bir hayali gerçekleştirerek milli iftiharlarımız Togg’u, ülkemiz ve milletimizle buluşturan, dünyaya İHA'lar ve SİHA'lar ihraç eden savaş gemileri ihraç eden Türkiye'miz Anadolu'nun girişimciliğini ve inovasyon ruhunu somut eserlerle taçlandırmayı başarmıştır."

Ömer Bolat, her geçen gün daha da sertleşen dünya rekabet şartlarına uyum sağlayabilmenin ancak üretim ve ticarette inovatif çözümler ortaya koymakla mümkün olduğuna dikkati çekerek, yapay zeka ve robotik gibi teknolojilerin dünya ekonomisinde giderek arttığı bir dönemde geleneksel yöntemlerle rekabet etmenin oldukça zor olduğunu ve dünya genelindeki en büyük 10 şirketten 8’inin artık teknoloji ve iletişim devi olduğunu dile getirdi.

"AR-GE harcamalarının GSYH'ye oranı 2022’de 1,32’ye yükseldi"

"Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsü ve teşvikleriyle ülkemizde dünya ile yarışılabilecek güzel bir girişimcilik ekosistemi inşa edilmiştir." diyen Bolat, şöyle devam etti:

"Hükümetimizin 21 yıldan bu yana girişimciliği ve ihracatı teşvik eden politikaları, devletimiz tarafından bütün gücümüzle desteklenmektedir. Katma değer yaratabilecek tasarım, marka, patent ve AR-GE'ye ağırlık veren üretim yelpazemizi daha üst segmentlere taşıyacak yüksek teknolojili proje ve yatırımlar hükümetlerimizin önceliği olmuştur. Bu doğrultuda yatırım, üretim ve ihracat değer zincirini oluşturan teşvik sistemi ülkemizde AR-GE, inovasyon, tasarım ve markalaşmayı özendirecek şekilde kurgulanmıştır. Türkiye'de 2002 yılında sadece 5 adet olan teknopark sayısı, 2023'te 88’e yükselmiştir. 13 teknoparkta da altyapı çalışmaları devam etmektedir. 2008 yılında yürürlüğe giren ve kurulmaya başlanan AR-GE merkezlerinin sayısı 1295 adede ulaşmıştır. Ve son 21 yılda tam zamanlı araştırma geliştirme çalışanlarının sayısı da on katına yükselerek 29 binden, 273 bine yükselmiştir ve 2022 yılında sadece yüzde 0,49 olan AR-GE harcamalarının gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı 2022’de 1,32’ye yükselmiştir."

Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak daha katma değerli üretim yapmak, ihracatın birim fiyatını yükseltmek için tasarım, markalaşma, Turquality, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) projelerine yönelik hibe destekleri verdiklerini anımsatarak, e-ihracat gibi ihracatın dijitalleşmesi politikası için platformlar hazırladıklarını ve yakın zamanda hizmete girecek Türkiye E-İhracat Platformu ile de e-ticaretin ihracat kanallarını da açmış olacaklarını sözlerine ekledi.