TİSK'in "Ortak Yarınlar" programında sosyal sorumluluk projeleri ödüllerini kazananlar belli oldu

Mehmet KAYA/ANKARA

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından yürütülen, şirket ve kuruluşların sosyal sorumluluk projelerinin ödüllendirildiği “Ortak Yarınlar”da 2024 ödülleri sahiplerini buldu. Ankara’da düzenlenen ödül töreni ve galada konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katıldı.

Dezenflasyonda “çok boyutlu politikalar” uygulanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, Ortak Yarınlar ödüllerinin sayısallaşma, yeşil dönüşüm, kadın ve gençlerin güçlendirilmesi, sosyal uyum, yenilikçi projelere katkı veren yönleri bulunduğunu belirtti. 2024 teması olan “Çalışma Hayatının Geleceği” konusunun sayısallaşma, yeşil dönüşüm ve demografik değişimlerin iş hayatını etkilediğini belirten Yılmaz, bu bağlamda Türkiye’nin enflasyonla mücadelesinin önemli bir unsur olduğunu kaydetti. Yılmaz, maliye politikasının dezenflasyon sürecine daha fazla katkı vermesi tartışmalarına kısaca değinerek, “Tek haneli rakamlara ulaşıncaya kadar bütün imkanlarımızla çok boyutlu politikalarla, sadece para politikasıyla değil, maliye politikasıyla, yapısal reformlarla koordineli, kararlı bir şekilde enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Demgorafik değişim, zenginleşmeden yaşlanmak ve 2028 kişi başına 20 bin dolar gelir

Cumhurbaşkanı Yılmaz, Türkiye’nin genç nüfusunun avantaj olmakla birlikte yaşlanmaya başlanacağını hatırlattığı konuşmada, “zenginleşmeden yaşlanmanın” sorunlarla baş etmede zorluklar doğuracağını kaydetti. Bu nedenle Türkiye’nin mevcut avantajlı durumda büyümesi gerektiğini kaydeden Yılmaz, 2028’de 1.8 trilyon dolarlık bir ekonomi ve kişi başına 20 bin dolar gelir hedefi bulunduğunu söyledi. Çalışma hayatındaki dönüşümü ve büyümenin insani tarafını gözetecek şekilde yeni bir kurul oluşturulacağını belirten Yılmaz, “Önümüzdeki süreçte benim başkanlığımda Nüfus Politikaları Kurulu oluşturmayı da kararlaştırmış bulunuyoruz. İlgili tüm bakanlarımızın olduğu ve uzun vadeli nüfus politikalarını tartıştığımız, çok boyutlu olarak tedbirler geliştirdiğimiz bir kurul olacak. Çalışan kadınların bakım hizmetleri ihtiyacından sağlık politikalarına, farklı çalışma modelleriyle aile ve iş hayatı arasındaki dengeyi kurmaktan mesleki eğitimlere birçok boyutuyla nüfus politikalarımızı ele alacağız” dedi.

Bakan Işıklan: Önceden oran açıklamak, Asgari Ücret Komisyonu'nun çalışmasını gölgeler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da konuşmasında, 2025 asgari ücret belirleme çalışmalarının öncesinde artış oranı tahmin ve beklentilerinin açıklanması yönündeki girişimlere işaret ederek, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. İşveren ve işçi örgütlerimiz fikirlerini, düşüncelerini, komisyonda yer alan temsilcilere iletebilir. Komisyon üyeleri hep birlikte bu fikirleri, teklifleri değerlendirecek. Şimdiden bir oran vererek Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzun iradesine, hassasiyetine gölge düşürmemeli” dedi. Bakan Işıkhan, asgari ücretin çalışanlar açısından refah, işverenler açısından sürdürülebilir bir denge arayışında olacağını hatırlattı.

Özgür Burak Akkol: Rekor başvuru

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da konuşmasında sosyal sorumluluk faaliyetlerinin önemini vurgulayarak, “Şu bir gerçek ki bu platformun da hareket noktası olan 'Ortak Yarınlar' anlayışı, ortak hedefleri ve ortak bir vizyonu gerekli kılmaktadır” dedi. Rekor başvuru almaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Akkol, 100 kurumdan 300'e yakın büyük projenin ödüllere başvurduğunu, her bir projenin toplumsal yaşama katkısı bulunduğunu belirtti.

Çalışma Hayatının Geleceği temasıyla yapılan Ortak Yarınlar ödüllerini kazanan projeler ve kategorileri şöyle:

- Kadınlar için Fayda Yaratanlar: Denizli Sanayi Odası, Ditaş Denizcilik, Otokoç Otomotiv

- Gençlerin Yolunu Açanlar: Alarko Holding, Borçelik Çelik Sanayii-Borçelik Teknik Akademi, Türk Eğitim Derneği

- Sosyal Uyum: Abdi İbrahim İlaç, Koç Holding, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı

- İşimizin Yarını: Çimsa, Siemens, Temsa

-Dijitalleşme: Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi, KoçSistem

-Yeşil Dönüşüm: Assan Panel, Batıçim, Mercedes-Benz Türk AŞ

- Birlikte Mümkün: Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Coşkunöz Eğitim Vakfı, GEBKİM OSB

- İş Sağlığı ve Güvenliği Özel Ödülü: Karsan, OTOKAR ve Yünsa'ya verildi.

Jüri Özel ÖdülüB SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü ile Tohum Eğitim, Kültür Doğa Derneği.