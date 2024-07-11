TKYB Üst Fonu, 50 milyon dolarlık ilk kapanış büyüklüğüyle kuruldu

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasından yapılan açıklamaya göre, TKYB Üst Fonu, Türkiye Kalkınma Fonu tarafından yönetilecek. Fonların fonu yapısıyla yalnızca piyasadaki girişim sermayesi ve özel sermaye fonlarına yatırım yapacak TKYB Üst Fonu'nun yerli ve yabancı yatırımcıların katılımıyla büyümesi ve ekosistemde önemli bir çarpan etkisi oluşturması bekleniyor.

Konuya ilişkin konuşan TKYB Genel Müdürü İbrahim Öztop, fonun Türkiye'nin girişimcilik ekosisteminin güçlenmesine katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

Öztop, "Kamunun kalkınma bankası olarak Türkiye'nin gelişimi için önemli bir misyon üstleniyoruz ve bu misyon kapsamında sermaye yatırımlarına çok önem veriyoruz. 2007'de Türkiye'nin ilk fonların fonu olarak kurulan İstanbul Girişim Sermayesi İnisiyatifinin ilk yatırımcılarından biri olan TKYB, bu süre zarfında fon yönetim sürecine dair önemli bilgi birikimine erişti. Bu köklü deneyimin üzerine 2019'da inşa edilen Türkiye Kalkınma Fonu aracılığıyla, ülkemiz için önemli bir yapı taşı olacağına inandığımız üst fon ile Türkiye girişimcilik ekosisteminin daha da güçlenmesine ciddi katkılar sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Yatırımcıların riskleri optimize edilecek

Türkiye Kalkınma Fonu Genel Müdürü Elif Altuğ da üst fonun yatırımcıların risklerini optimize etmelerine olanak sağlayacağına işaret etti. Üst fonun, Türkiye'nin kalkınmasının desteklenmesini ve ülke genelinde girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasını hedeflediğini aktaran Altuğ, şu değerlendirmede bulundu: "Ayrıca, fonumuz oluşturulacak kaldıraç etkisiyle ciddi miktarda kaynağın Türkiye girişimcilik ekosistemine aktarılmasına aracılık edecek ve sermaye piyasalarının derinleşmesine katkıda bulunacak. Uluslararası yatırım normlarına uygun şekilde kurulan, yerli ve yabancı yeni yatırımcıların katılımıyla büyümesi hedeflenen üst fon, uzun vadeli yatırım perspektifine sahip kurumsal yatırımcıların, farklı aşama ve sektörlere odaklanan girişim sermayesi ve özel sermaye fonlarından oluşan çeşitlendirilmiş bir portföy aracılığıyla risklerini optimize etmelerine olanak sağlayacak."