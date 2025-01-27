TL mevduat stopaj oranına 5 puan artış gündemde!

Şebnem TURHAN

Yüksek enflasyonla mücadele kapsamında Merkez Bankası’nın en önemli enstrümanlarından reel değerli TL ve yüksek faizler yurtiçi yerleşiklerin standart TL mevduata ilgisini artırdı. Toplam mevduatın yüzde 60’ına yakını standart TL mevduattan oluşurken 31 Ocak itibariyle TL mevduat stopaj oranlarında artırım gündemde.

Cumhurbaşkanı kararıyla 1 Kasım’da 31 Ocak’a kadar geçerli olmak üzere TL mevduatın vadelerine göre stopaj oranları 2.5 puan artırılmış ve yatırım fonlarıyla eşitlenmişti. Yayımlanan karara göre, 6 ay vadeli mevduatta stopaj oranı yüzde 7,5’ten yüzde 10’a, 1 yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 5’ten yüzde 7,5’e, 1 yıldan uzun vadelerde ise yüzde 2,5’ten yüzde 5’e yükseltildi. Kararda 31 Ocak 2025’e kadar geçerli olacağı yer aldı.

Konuya yakın kaynaklarından edinilen bilgiye göre, şu an 6 aya kadar vadede yüzde 10 seviyesinde olan stopaj oranının 31 Ocak itibariyle 5 puan artırılarak yüzde 15’e çekilmesi planlanıyor. Kaynaklar, stopaj oranlarının aynen devam etmesine yönelik kararın imzalanmadığını bunun da bir değişim yapılabileceğinin sinyali olduğuna işaret etti.

Bankacılık sektörü kaynakları ise, bankaların maliyetlerinde bir değişiklik yaratmayan ve devletin vergi gelirini artıracak olan bu değişikliğin kredi ve mevduat faizlerinde net bir etkisi olmasını beklemezken TL mevduata ilgiyi biraz azaltabileceği görüşünde.