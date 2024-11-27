TMMOB'tan 'geçinemiyoruz' mitingi: Ankara'da yapılacak

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 30 Kasım'da 'geçinemiyoruz' mitingi düzenleyecek. Söz konusu miting, 30 Kasım günü Ankara'nın Tandoğan Meydanı'nda yapılacak.

TMMOB mitingi sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan duyuruda "GEÇİNEMİYORUZ! Yoksulluğa Karşı Mücadelede Birleşiyoruz! 30 Kasım'da Ankara Tandoğan Meydanı'ndayız." ifadelerine yer verildi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 26 Kasım 2024 tarihinde yaptığı açıklamayla 30 Kasım’da 'Halktan ve Emekten Yana Bütçe, Demokratik Türkiye' Mitinginde "Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkmak İçin Sesimizi Yükseltelim; Haydi Omuz Omuza Mücadeleye!" diyerek… pic.twitter.com/759GsvXUJj — TMMOB (@TMMOB1954) November 26, 2024

Yapılan yazılı açıklamada TMMOB taleplerini şu şekilde dile getirdi:

Başta tüm emekçiler ve meslektaşlarımız olmak üzere geniş halk kesimlerinin bütçeden beklentileri açıktır:

- Ücretli kesimlerin omzuna yıkılan vergi yükü hafifletilmeli, bütçe gelirleri büyük oranda kâr, faiz ve servetin vergilendirilmesine dayanmalıdır. Dolaylı vergiler düşürülmeli, tüm gıda ürünlerinde KDV sıfırlanmalıdır.

- Elektrik, su, doğalgaz ve internet faturaları vergi ve kesintiden muaf tutulmalıdır.

- Kamu hizmetlerine ve yatırımlarına bütçeden ayrılan pay artırılmalı, kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına, tasfiyesine ve özelleştirme uygulamalarına son verilmelidir. Toplumsal gereksinimleri esas alan planlı bir üretim ekonomisiyle kalkınma ve refaha yol açacak, işsizliği azaltacak kamu yatırımları yapılmalıdır.

- Eğitim, sağlık gibi kamu hizmetlerine ve yatırımlarına bütçeden ayrılan pay daha fazla artırılmalı, demokratik, bilimsel ve teknik bir eğitim için mutlaka bütçe ayrılmalıdır.

- İş ve istihdam alanındaki tahribatı giderecek bütçe oluşturulmalı, üretimin ithal bağımlılığı azaltacak ve ulusal katma değer zincirini yüksek katma değer üzerinden kesintisiz sürdürmeyi sağlayacak kamu girişimleri yaratılmalıdır.

- Bilimin ve tekniğin rehber alınarak ülke sanayisinin ve teknolojik alt yapısının güçlendirilmesi, mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı meslekli bilgi birikimini ülke kalkınmasına seferber edebilecek kamu yatırımları sağlanmalıdır.

- Herkese temel gelir güvencesi sağlanmalıdır. Eşit işe eşit ücret esas alınarak her türden ücret adaletsizliği ortadan kaldırılmalıdır.

- En düşük emekli aylığı en az asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir. Meslektaşlarımızın çalışma hayatında olduğu kadar emeklilik dönemi haklarında da iyileştirme yapılması için bütçe ayrılması elzem bir ihtiyaç haline gelmiştir.

- Toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçe hayata geçirilmelidir.

Mühendis, mimar, şehir plancılarının kamuda istihdam, atama ve güvenceli kadro konusunda ihtiyaca uygun alım talebi yaratılmalı, istihdam artırılmalı ve buna uygun bütçe ayrılmalıdır. Kamunun işlerinin kamu adına görev yapan devlet memurlarınca yapılması, işsiz ve atama bekleyen meslektaşlarımıza kamu istihdamının sağlanması ve ücretlerin de insanca yaşam düzeyine çıkartılması zorunluluktur.

- Kamuda çalışan meslektaşlarımızın özlük haklarında nitelikli kazanımlar sağlayacak önergeler mecliste bekletilmekte, komisyon ve ilgili kurumların değerlendirmelerine sunulmamaktadır. Bütçe kanunu ile birlikte kamuda çalışan meslektaşlarımızın özlük haklarını iyileştirecek adımların da bir an önce atılması şarttır.