TMO, çeltik alım fiyatlarını açıkladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), yaptığı duyuru ile 2023 yılı çeltik müdahale alım fiyatlarını açıkladı. Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, eylül ayının ikinci yarısından itibaren başlayan çeltik hasadı, yurt genelinde bugün itibarıyla yaklaşık yüzde 75 seviyesine ulaşırken, 2023 yılı çeltik üretiminin 900 bin ton olacağı tahmin ediliyor.

Duyuruya göre 2023 dönemi TMO çeltik alım fiyatları 55 randıman Baldo grubu çeltikler için ton başına 24 bin TL, 58 randıman Cammeo grubu çeltikler için ton başına 23 bin TL ve 60 randıman Osmancık grubu çeltikler için ton başına 20 bin TL olarak belirlendi.

Duyuruda, üreticiye mazot, gübre, sertifikalı tohumluk ve fark ödemesi desteklerinin Tarım ve Orman Bakanlığınca ayrıca ödeneceği belirtildi.

Duyuruda, 2023 dönemi çeltik alımlarına ilişkin detaylar ise şöyle:

"-Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerden belgelerindeki üretim miktarının tamamı satın alınacaktır.

-TMO ile protokol imzalayan lisanslı depoculuk şirketleri www.tmo.gov.tr internet adresinde yayınlanmakta olup üreticilerimiz bu depolara teslim ettiği ürününü Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) olarak TMO’ya satabileceklerdir.

-TMO, üreticilerimizin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla uyguladığı randevulu alım sistemine devam edecektir.

-Randevular 30.10.2023’ten itibaren alınabilecek olup alımlara aynı gün başlanacaktır.

-Randevular internet üzerinden www.tmo.gov.tr veya randevu.tmo.gov.tr adreslerinden alınabileceği gibi başmüdürlüklerimiz, şube müdürlüklerimiz ile ajans amirliklerimize şahsen müracaat edilmesi halinde yine internet sitesi üzerinden verilebilecektir.

-TMO iş yerlerinde, Pazar günleri hariç, haftanın 6 günü alım yapılacaktır.

-Ürün bedeli ödemeleri, ürün teslimatına (TMO ve ELÜS) müteakip 30 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacaktır.

-Geçici alım merkezlerinde Hizmet Bedeli kesintisi (%1) yapılacaktır.”