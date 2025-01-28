TMO 125 liradan fındık satacak

VEYSEL AĞDAR

Fındık sanayicisi ve ihracatçısının beklediği karar Toprak Mahsulleri Ofisi’nden (TMO) çıktı. TMO stoklarında bulunan 2022-2023 ve 2024 yılına ait fındıkları satma kararı aldı. TMO satışı Trabzon, Ordu, Samsun ve Sakarya TMO Başmüdürlüklerince yapılacak.

TMO 2022 sezonuna ait fındığın kilosunu 125, 2023 yılına it ürünü 135 ve 2024 yılkına ait fındığı ise 145 TL’den satacak. TMO’da yapılan açıklamaya göre piyasanın ihtiyacı doğrultusunda 29 Ocak’ta (yarın) satışa başlanacak.

Konu ile ilgili TMO açıklamasında, “Kişi ve kuruluş ayrımı yapılmadan peşin bedel mukabil serbest olarak satış yapılacağı, isteklilerin ilgili başmüdürlüğe müracaatta bulunarak almak istedikleri ürün bedelini banka hesabına nakit ve kredi kartı ile ödeme yaptıktan sonra teslimata hemen başlanacak. Talep edilmesi durumunda KDV dahil bedeli 350 kg/TL olmak üzere en az 5 kilo numune gönderilecek” bilgilerine yer verildi.